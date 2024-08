Un fotografo belga e un'apneista austriaca sono scesi in una piscina per immersioni indoor a Varsavia. Il primato deve ancora essere confermato, ma l'artista è sicuro che tutto verrà ufficializzato al più presto

Senza usare bombole o attrezzatura subacquea, l'apneista austriaca Christin Gerstorfer ha raggiunto il fotografo fiammingo Filip Blommaert a 45,4 metri di profondità per battere il record mondiale del servizio fotografico subacqueo più profondo.

Un operatore delle Forze Speciali e uno specialista di foto-modelli subacquei: due professioni che di solito non vanno di pari passo. Il sommozzatore militare spinge i confini fondendo l'estremo con l'artistico.

Blommaert racconta ai media che l'idea di battere il record del servizio fotografico subacqueo più profondo è nata durante il suo recente viaggio nelle Filippine, dove stava scattando foto con Alessia Zecchini, un'apneista italiana che detiene il record mondiale di apnea femminile.

Anche Gerstorfer, il cui record personale di apnea è di 65 metri, era presente durante il viaggio e non ha esitato a lanciarsi nella sfida.

Tempo, costumi e illuminazione: le sfide dello shooting subacqueo

Il servizio fotografico, intitolato "Wings in the Deep", si è svolto domenica presso il Deepspot di Varsavia, uno dei centri di immersione indoor più profondi al mondo. Insieme a un altro sub, Blommaert è sceso sul fondo della piscina con le bombole e la sua attrezzatura. Gerstorfer l'ha seguito a breve distanza, solo senza bombole. L'apneista ha usato dei pesi per aiutarsi a raggiungere il fondo della piscina, dove ha posato per un minuto prima di risalire a nuoto.

Blommaert rivela che il servizio consisteva in due immersioni di riscaldamento e due immersioni di ripresa, della durata di due minuti ciascuna.

Il fotografo fiammingo aggiunge che il vincolo del tempo non è stata l'unica difficoltà che il duo ha dovuto affrontare. Sottolinea la barriera della comunicazione sott'acqua, la sfida dell'esecuzione dei costumi e dell'illuminazione e l'importanza del proprio assetto.

Christin Gerstorfer posa con le ali a 45,4 metri sott'acqua durante il tentativo di battere il record mondiale di servizio fotografico subacqueo più profonda Filip Blommaert / Instagram: @lemurvision

Sul suo profilo Instagram, Blommaert riconosce "l'eccezionale sfida logistica" dell'evento e ringrazia il suo team, che comprende i sommozzatori di sicurezza e la truccatrice Marike De Meester.

In un'intervista ai media, il fotografo belga afferma che spera di raggiungere il record di profondità di 60 metri il prossimo anno. Rivela inoltre le sue aspirazioni di spingersi ancora più in là e spera di raggiungere un giorno i 100 metri.

L'attuale record mondiale di questo tipo è detenuto da un fotografo canadese che si è immerso a poco più di 40 metri di profondità.

Il record di Blommaert deve ancora essere verificato dal Guinness World Records, che ha linee guida rigorose per coloro che desiderano stabilire un nuovo record o batterne uno esistente.

Ma il fotografo ha assicurato ai media che non si aspetta alcuna sorpresa e ha dichiarato di aver preso le misure necessarie per garantire un'adeguata documentazione del tentativo di record.