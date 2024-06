In mostra alla Saatchi Gallery il volto mutevole della fotografia di moda

La fotografia di moda si mette in posa alla Saatchi Gallery di Londra quest'estate, mostrando la sua evoluzione da semplice presentazione di linee di prodotti a riflessione sulla vita quotidiana, fino a diventare una forma d'arte a sé stante.

In questa edizione di CULT, Damon Embling visita l'ultima mostra della Saatchi Gallery, intitolata “Beyond Fashion”.

Questa mostra estiva presenta le opere di quasi 50 fotografi e fotografe provenienti da tutto il mondo. Le immagini spaziano dagli anni '80 fino a oggi e vanno ben oltre le foto iconiche di designer e top model.

Lily Waterton della Saatchi Gallery racconta a Damon come la fotografia di moda si sia evoluta per esplorare vari concetti di bellezza, scandagliati dalle opere della mostra attraverso diverse prospettive.

I temi della bellezza, dell'identità e del genere sono affrontati in una delle installazioni di punta della mostra, "Under Your Smell". Enormi stampe su tessuto create da studenti di fotografia di un'università svizzera offrono una coinvolgente interpretazione visiva dei profumi di Jean Paul Gaultier.

In un’altra area della mostra, il fotografo parigino Jonathan de Villiers, che esibisce due immagini di Vogue France, spiega a Damon come crea opere che sconvolgono le norme del settore.

Le sue foto presentano lussuosi gioielli di diamanti inseriti in scene domestiche e caotiche.

La mostra “Beyond Fashion” include nomi affermati, ma anche una nuova generazione di creatori di immagini, documentando come la fotografia di moda sia diventata un nuovo ed entusiasmante linguaggio visivo.

La mostra è in programma alla Saatchi Gallery di Londra fino all'8 settembre 2024.