Spettacolare gioco per la Turchia che batte la Georgia al debutto nel campionato europeo. Partita tesissima per il Portogallo che batte la Repubblica Ceca al 92esimo

La Turchia ha conquistato i suoi primi tre punti agli Euro 2024 battendo la Georgia al suo debutto al campionato europeo. La partita finisce con un 3-1 al Westfalenstadion di Dortmund in una partita serratissima fino alla fine.

In uno dei primi tempi più vivaci del campionato, la squadra turca di Vincenzo Montella passa in vantaggio grazie a un incredibile gol iniziale di Mert Müldür, subito portata al pareggio dal georgiano Georges Mikautadze, che con maestria sfrutta un'occasione in area.

La Turchia festeggia il terzo gol che porta la squadra alla vittoria contro la debuttante Georgia Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Nel secondo tempo la Turchia torna in vantaggio con Arda Güler del Real Madrid, ma deve affrontare la strenua opposizione della debuttante squadra caucasica, che continua per tutto il gioco a mettere sotto pressione gli avversari fino a colpire il palo al 96esimo.

Nel momento più difficile, la Turchia sfrutta un'occasione in contropiede seguita a un corner per il 3-1. Il portiere della Georgia non ha altra scelta che guardare il gol del turco Muhammed Kerem Aktürkoğlu a porta vuota.

Turchia 3-1 Georgia

Mert Müldür 25' (TUR)

Georges Mikautadze 32' (GEO)

Arda Güler 65' (TUR)

Muhammed Kerem Aktürkoğlu 90+7' (TUR)

Incredibile Conceição porta il Portogallo alla vittoria al 92 esimo

In una partita molto più combattuta, il Portogallo ha rimontato e battuto la Repubblica Ceca con 2-1 grazie a un gol di Francisco Conceição al 92esimo a Lipsia.

I cechi prendono il controllo del gioco nel secondo tempo con un gol assolutamente strepitoso di Lukáš Provod.

Ma alla fine il Portogallo riesce a capitalizzare le sue molteplici occasioni approfittando di due errori difensivi cechi, tra cui un autogol.

Francisco Conceição festeggia il suo gol al 92esimo minuto che porta il Portogallo alla vittoria Sunday Alamba/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Repubblica Ceca: delusione senza fine Sergei Grits/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Portogallo 1-1 Repubblica Ceca

Lukáš Provod 62' (CZR)

Robin Hranáč 69' (OG, CZR)

Francisco Conceição 92' (POR)