Il nuovo film di Juan Antonio Bayona, che racconta il famoso incidente aereo del 1972 sulle Ande, si è portato a casa 12 statuette su 13 candidature. Record di nomination per '20.000 specie di api'. Goya internazionale all'attrice statunitense Sigourney Weaver

PUBBLICITÀ

Grande serata per il cinema spagnolo sabato sera a Valladolid, dove si è tenuta la 38esima edizione dei Premi Goya, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo. A trionfare è Netflix con La società della neve, che ha conquistato dodici statuette, tra cui miglior film e miglior regia. Il film di Juan Antonio Bayona, uscito recentemente sulla piattaforma, racconta il famoso incidente aereo del 1972 sulle Ande.

Ma sono tante le proposte che hanno avuto nomination in quasi tutte le categorie principali, a dimostrazione del buon momento artistico che sta vivendo la Spagna. 20.000 specie di api ha ricevuto 15 nomination, stabilendo un record: è il film con il maggior numero di candidature nella storia dei Goya.

Bayona è il grande vincitore con La società della neve

Juan Antonio Bayona aveva ottenuto 13 nomination ai Goya per il suo film La società della neve, che racconta la storia dell'aereo precipitato sulle Ande nel 1972 e di come 29 dei 45 passeggeri siano riusciti a sopravvivere.

Su 13 candidature il film ha vinto 12 premi, cedendo solo la migliore sceneggiatura adattata a Robot Dreams, una delle grandi sorprese della serata.

Il film di Bayona si è giocato il primo posto praticamente in tutte le categorie con_20.000 specie di api_ che, nonostante le 15 nomination, ha vinto solo tre statuette: Nuovo regista, Attrice non protagonista e Sceneggiatura originale.

Sigourney Weaver: un riconoscimento alla carriera

Dopo Cate Blanchett e Juliette Binoche, l'Accademia del cinema spagnola onora una delle attrici più rinomate dell'industria cinematografica, Sigourney Weaver, con il terzo Goya internazionale.

L'attrice statunitense, 74 anni, ha debuttato con un piccolo ruolo in Annie Hall di Woody Allen nel 1977, Ridley Scott l'ha resa un simbolo del cinema di fantascienza nella saga di Alien e con James Cameron ha partecipato al film di maggior incasso della storia del cinema, Avatar.

Elenco di tutti i vincitori dei Premi Goya 2024

Goya internazionale: Sigourney Weaver

Goya onorario: Juan Mariné Bruguera

Miglior film: La società della neve

Attore esordiente: Matías Recalt - La società della neve

Attrice esordiente: Janet Novás - Il corno

Film iberoamericano: La memoria infinita - Maite Alberdi

Attore protagonista: David Verdaguer - Lo sanno

Nuovo regista: Estibaliz Urresola Solaguren - 20.000 specie di api

Attrice non protagonista: Ane Gabarain - 20.000 specie di api

Canzone originale: Yo Solo Quiero Amor (Te Estoy Amando Locamente) - Paula Ribó

Attrice protagonista: Malena Alterio - "Que nadie duerma" ("Nessuno dorme")

PUBBLICITÀ

Cortometraggio fiction: Aunque es de noche - Pablo De La Chica, Damien Megherbi, Justin Pechberty

Film europeo: Anatomia di una caduta - Justine Triet

Regia: Juan Antonio Bayona - La società della neve

Film d'animazione:Robot Dreams - Pablo Berger, Ibón Cormenzana, Sandra Tapia Díaz

Attore non protagonista: José Coronado - Chiudi gli occhi

PUBBLICITÀ

Cortometraggio documentario: Ava - Mabel Lozano

Cortometraggio d'animazione: To Bird or Not To Bird - Iván Miñambres, Chelo Loureiro, Martín Romero

Sceneggiatura non originale: Robot Dreams - Pablo Berger

Sceneggiatura originale: 20.000 specie di api - Estibaliz Urresola Solaguren

Film documentario: Mientras sea tú - Claudia Pinto Emperador, Óscar Bernàcer, Iván Martínez-Rufat

PUBBLICITÀ

Musiche originali: La società della neve - Michael Giacchino

Effetti speciali: La società della neve - Laura Pedro, Félix Bergés, Pau Costa

Suono: La società della neve - Oriol Tarragó, Marc Orts, Jorge Adrados

Trucco e acconciature: La società della neve - Montse Ribé, Ana López Puigcerver, Belén López Puigcerver

Costumi: La società della neve - Julio Suárez

PUBBLICITÀ

Fotografia: La società della neve - Pedro Luque

Direzione di produzione: La società della neve - Margarita Huguet

Montaggio: La società della neve - Jaume Martí, Andrés Gil

Direzione artistica: La società della neve - Alain Bainée