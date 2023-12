Di AP, AFP

Dall'inizio del conflitto, 19.847 persone sono state arrestate in Russia per aver espresso opinioni contro la guerra in Ucraina.

Un poeta russo, Artyom Kamardin, è stato condannato a 7 anni di carcere per aver recitato versi contro la guerra durante uno spettacolo di strada a Mosca, nel settembre 2022. Il tribunale distrettuale Tverskoi di Mosca ha condannato Kamardin con l'accusa di aver lanciato appelli che "minacciano la sicurezza nazionale e incitano all'odio".

Yegor Shtovba, che ha partecipato all'evento e ha recitato i versi di Kamardin, è stato condannato a 5 anni e mezzo per le stesse accuse.

Kamardin ha dichiarato alla corte di non sapere che le sue azioni violavano la legge e ha chiesto pietà."Non sono un eroe e andare in prigione per le mie convinzioni non è mai stato nei miei piani", ha affermato in una dichiarazione pubblicata sul canale Telegram dai suoi sostenitori.

Il raduno accanto al monumento al poeta Vladimir Mayakovsky si tenne pochi giorni dopo la decisione di Vladimir Putin di ordinare la mobilitazione di 300.000 riservisti russi in Ucraina. Una mossa ampiamente impopolare, che spinse centinaia di migliaia di persone a fuggire dalla Russia per evitare di essere reclutate nell'esercito.

Secondo gli amici di Kamardin e il suo avvocato, citati dai media russi, il poeta sarebbe stato picchiato dalla polizia durante l'arresto, dopo la dispersione del raduno contro la guerra. Poche ore dopo, in un video della polizia diffuso dai media filo-Cremlino, Kamardin è apparso con il volto pieno di lividi, scusandosi per il suo gesto.

Le autorità russe non hanno intrapreso alcuna azione per indagare sui presunti abusi da parte della polizia.

Durante l'udienza di giovedì, la moglie di Kamardin, Alexandra Popova, è stata scortata fuori dall'aula dagli ufficiali giudiziari dopo aver gridato "Vergogna!" in seguito al verdetto. La Popova e altre persone sono state poi trattenute per una "manifestazione" non autorizzata fuori dal tribunale.

Tra la fine del febbraio 2022, data dell'inizio del conflitto, e l'inizio del mese di dicembre 2023, 19.847 persone sono state arrestate in Russia per aver espresso opinioni contrarie alla guerra in Ucraina. 794 persone sono state addirittura processate per la loro posizione a favore della pace, secondo il gruppo per i diritti OVD-Info, che tiene traccia degli arresti politici e fornisce assistenza legale.

La repressione è resa possibile da una legge adottata da Mosca pochi giorni dopo l'invio delle truppe in Ucraina, che ha di fatto criminalizzato qualsiasi espressione pubblica sulla guerra che si discosti dalla narrazione ufficiale.