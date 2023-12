Yekaterina Duntsova ha perso il ricorso alla Corte Suprema e non potrà dunque partecipare alle prossime elezioni russe.

PUBBLICITÀ

Ex giornalista, pacifista, outsider politica. Sono i molti volti di Yekaterina Dunstova, che ha appena perso il ricorso che aveva presentato davanti alla Corte Suprema russa per poteri candidare alle prossime elezioni presidenziali del Paese, per sfidare Vladimir Putin.

Yekaterina Duntsova promuove una visione di una Russia "umana", "pacifista, amichevole e pronta a cooperare con tutti e con rispetto".

Lo scorso fine settimana, la Commissione elettorale centrale russa ha rifiutato di accettare la candidatura iniziale di Duntsova da parte di un gruppo di sostenitori, citando vari errori nei documenti consegnati per preparare la candidatura, tra cui l'ortografia. L'ex giornalista ha dunque fatto appello contro la decisione della Commissione alla Corte Suprema russa, che mercoledì ha respinto anche l'appello.

Duntsova ha dichiarato che inizierà a lavorare alla creazione del proprio partito politico, che lavorerà per la "pace, libertà e democrazia". "Conquisteremo il diritto di vivere senza paura, di parlare liberamente e di sentirci fiduciosi per il futuro", ha dichiarato sui social.

Duntsova ha chiesto ai leader del partito politico liberale Yabloko di nominarla come candidata, ma il suo fondatore Grigory Yavlinsky ha rifiutato.

Putin verso la rielezione, chi lo sfiderà

Lo stretto controllo che Putin ha stabilito in 24 anni di potere rende la sua rielezione quasi assicurata. I principali esponenti dell'opposizione che potrebbero sfidarlo sono in prigione o vivono all'estero. Anche la maggior parte dei media indipendenti è stata bandita. Ciononostante, alcuni partiti russi hanno già nominato i loro candidati che cercheranno di sfidare Putin.

Il Partito Comunista Russo, il secondo più grande nella Duma, la camera bassa del Parlamento, ha nominato il veterano Nikolai Kharitonov. Tuttavia, i comunisti e le altre fazioni della Duma rappresentano solo un'opposizione simbolica e in genere sostengono la linea di Putin.

Kharitonov si è già candidato contro Putin in una votazione presidenziale del 2004, arrivando secondo con quasi il 14% dei voti. Mercoledì ha presentato i suoi documenti alla Commissione elettorale centrale, che li ha approvati.

Il partito Iniziativa Civica, che non è rappresentato alla Duma, ha appoggiato la candidatura del politico liberale Boris Nadezhdin, che si è espresso contro l'azione della Russia in Ucraina. La Duntsova ha esortato i suoi sostenitori ad aiutare Nadezhdin a raccogliere le firme per qualificarsi all'elezione presidenziale, indicandolo così come il candidato da sostenere.

Putin si candida come indipendente e il quartier generale della sua campagna, insieme alle sezioni del partito Russia Unita al potere e di una coalizione politica chiamata Fronte del Popolo, ha iniziato a raccogliere le firme a sostegno della sua candidatura.

Secondo la legge russa, i candidati indipendenti devono essere nominati da almeno 500 sostenitori e raccogliere almeno 300.000 firme da almeno 40 regioni.