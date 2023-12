Di Maria Michela D'Alessandro

Da più di due settimane non si hanno notizie di Alexei Navalny, il politico di opposizione che stava scontando una pena in un carcere di massima sicurezza fuori Mosca

"Dov'è Alexei Navalny?" La domanda rimbalza sui social network in diverse lingue da più di due settimane, da quando non si hanno più notizie di Alexei Navalny, avvocato e oppositore russo in carcere dal 2021.

L'allarme era stato lanciato dai collaboratori di Navalny a inizio dicembre dopo che era stato negato agli avvocati di entrare nella Colonia Penale n. 6 nella regione di Vladimir, la prigione a circa 230 chilometri a est di Mosca, dove Navalny stava scontando la sua condanna. L'ultima volta che i suoi avvocati hanno avuto sue notizie è stato proprio il 5 dicembre scorso: il giorno seguente uno dei suoi avvocati ha aspettato invano per sette ore fuori dal carcere - il 7 dicembre durante una udienza prevista per quel giorno, il politico 47enne non si è presentato in collegamento video.

A fine settembre lo stesso dissidente russo aveva dichiarato che sarebbe stato trasferito in un altro carcere per almeno un anno, dopo essersi visto respingere il ricorso in appello contro la sentenza a 19 anni di reclusione ricevuta ad agosto del 2023.

Per legge, i parenti di un detenuto devono essere informati entro 10 giorni dallo spostamento da un carcere a un altro - in Russia questo tipo di comunicazione avviene per posta e possono volerci fino a 20 giorni prima che la lettera arrivi a destinazione.

La scorsa settimana l'agenzia di stampa russa Baza ha riferito che Navalny era stato trasferito in attesa del processo per un'altra accusa penale. Tuttavia Ivan Zhdanov, il capo della fondazione anticorruzione di Navalny, ha riferito che il nome di Alexei Navalny non compariva in alcun centro di detenzione di Mosca.