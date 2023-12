Matthew Perry morto per gli effetti acuti della ketamina

Diffusi i risultati dell'autopsia sul corpo della star della serie cult Friends. Perry è morto a causa degli effetti acuti della ketamina ed è annegato nella piscia della sua casa a Los Angeles

PUBBLICITÀ

L'attore statunitense Matthew Perry è morto accidentalmente a causa degli "effetti acuti della ketamina" ed è annegato. Lo riporta il Dipartimento di medicina legale della contea di Los Angeles, che venerdì ha diffuso i risultati dell'autopsia condotta sul corpo dell'attore.

La star della serie cult Friends è stata trovata morta il 28 ottobre nella "parte riscaldata della sua piscina" nella sua casa nella zona di Pacific Palisades, in California, ma l'autopsia condotta il giorno successivo non aveva dato risultati.

Persone vicine a Perry hanno detto agli investigatori che si stava sottoponendo a una terapia di infusione di ketamina, un trattamento sperimentale usato per curare la depressione e l'ansia. Ma il medico legale di Los Angeles ha dichiarato che i livelli di ketamina nel corpo di Perry rientravano nell'intervallo utilizzato per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e che l'ultimo trattamento effettuato una settimana e mezza prima non spiegava tali livelli. **Il farmaco viene in genere metabolizzato in poche ore.**Il rapporto afferma inoltre che anche la malattia coronarica e la buprenorfina, usata per trattare il disturbo da uso di oppioidi, hanno contribuito.

Livelli di ketamina sufficienti a far perdere conoscenza

La quantità di ketamina rilevata "sarebbe sufficiente a fargli perdere conoscenza e a fargli perdere la postura e la capacità di tenersi in acqua", ha dichiarato il dottor Andrew Stolbach, medico tossicologo della Johns Hopkins Medicine, che ha esaminato il rapporto dell'autopsia su richiesta dell'Associated Press.

"L'uso di farmaci sedativi in una piscina o in una vasca idromassaggio, soprattutto quando si è da soli, è estremamente rischioso e, purtroppo, in questo caso è stato fatale", ha detto Stolbach, che ha osservato che sia la ketamina che la buprenorfina possono essere usate in modo sicuro.

Perry non consumava droghe da oltre un anno

Secondo il rapporto, l'attore aveva fatto uso di droghe in passato, ma "risultava pulito da 19 mesi". Secondo il rapporto, Perry aveva giocato a pickleball all'inizio della giornata e la sua assistente, che vive con lui, lo ha trovato a faccia in giù nella piscina dopo essere tornata da alcune commissioni. L'assistente ha detto agli investigatori che Perry non era stato malato, non aveva fatto alcun problema di salute e non aveva mostrato segni di uso recente di alcol o droghe.

Gli effetti della ketamina e della buprenorfina

Gli esami del sangue effettuati post mortem hanno evidenziato "alti livelli" di ketamina nel suo organismo, che avrebbero potuto far aumentare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca e affievolire l'impulso a respirare.

La buprenorfina, comunemente usata per la dipendenza da oppioidi e trovata a livelli terapeutici nel sangue di Perry, potrebbe aver contribuito al problema respiratorio, secondo l'autopsia. Sarebbe stato rischioso mescolare il depressore del sistema nervoso centrale con la ketamina "a causa degli effetti respiratori additivi in presenza di alti livelli di ketamina", secondo il rapporto dell'autopsia. Il rapporto dice che la sua malattia coronarica lo avrebbe reso più suscettibile agli effetti delle droghe.

Fenomeno culturale amato in tutto il mondo

Perry è stato una delle più grandi star televisive della sua generazione quando ha interpretato Chandler Bing insieme a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer per 10 stagioni, dal 1994 al 2004, nella mega sitcom Friends. I suoi compagni di cast, così come molti suoi amici, familiari e fan, sono rimasti sbalorditi dalla sua morte e gli hanno reso un affettuoso omaggio nelle settimane successive.

Perry e la dipendenza da droghe

Perry aveva parlato apertamente dei suoi problemi di dipendenza che risalgono al periodo di Friends. "Amavo tutto dello show, ma stavo lottando con le mie dipendenze, il che non faceva che aumentare il mio senso di vergogna", ha scritto nel suo libro di memorie del 2022. "Avevo un segreto e nessuno poteva saperlo".