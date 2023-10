Era entrato nel cuore di milioni di spettatori col suo personaggio un po' goffo Chandler Bing. Matthew Perry è stato trovato morto nella sua villa a Los Angeles. L'attore 54 enne aveva parlato pubblicamente della sua dipendenza da alcol e droghe

L'attore statunitense Matthew Perry è morto all'età di 54 anni. La star nota per il suo ruolo di Chandler Bing nella sit-com americana Friends è stata trovata senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles.

Le cause del decesso non sono ancora note, ma secondo i media statunitensi si tratterebbe di annegamento. La polizia è arrivata nel suo appartamento sabato sera per "investigare sulla morte di un uomo cinquantenne".

Insicuro, goffo, ma anche sensibile e romantico. Matthew Perry ha interpretato il personaggio di Chandler Bing, giovane ragazzo a tratti un po' mediocre, e lo ha reso uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.

Matthew Perry Rich Fury/Rich Fury/Invision/AP

Gli attori di Friends (da sinistra): David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox,Jennifer Aniston e Matt LeBlanc Reed Saxon/AP2002

Nelle 10 stagioni di uno degli show più famosi della storia della televisione si è affiancatoa Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow and David Schwimmer.

Chandler, Monica, Rachael, Ross, Chandler, Joey e Phoebe, sono un gruppo di amici ventenni che esplorano la vita e i sentimenti per le strade di una New York degli anni 90 per poi fare ritorno all'appartamento di Manhattan al terzo piano al di sopra del Central Perk bar.

La serie è andata in onda dal 1994 al 2004 e, con la sua sigla "I'll be there for you" è senza dubbio una delle più iconiche della storia televisiva mondiale.

Perry aveva parlato apertamente della sua lunga lotta contro la dipendenza da alcol e droghe dopo essere entrato per la prima volta in una clinica di disintossicazione nel 1997 per dipendenza da antidolorifici per poi essere ammesso di nuovo nel 2001 e nel 2011. Nel 2016 l'attore ha dichiarato in un'intervista di non ricordare di aver girato tre stagioni di Friends.

All'inizio del suo libro di memorie da 2022 milioni di copie: "Ciao, mi chiamo Matthew, anche se forse mi conoscete con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere morto".