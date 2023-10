In una dichiarazione congiunta il cast ha dichiarato di essere devastato dalla perdita

Le star della popolare serie televisiva Friends hanno rotto il loro silenzio sull'inaspettata morte di Matthew Perry.

"Siamo tutti assolutamente devastati dalla perdita di Matthew", hanno dichiarato Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer in una dichiarazione congiunta rilasciata a People lunedì. "Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia".

Si tratta della prima dichiarazione pubblica sulla morte dell'attore da parte di Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc e Schwimmer.

"Ci sono così tante cose da dire, ma in questo momento ci prendiamo un momento per piangere ed elaborare questa perdita enorme", si legge nel comunicato. "Col tempo diremo di più, quando saremo in grado di farlo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore vanno alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo".

Dal 1994 al 2004, i cinque attori sono apparsi in tutti gli episodi delle 10 stagioni della sitcom della NBC insieme a Perry, che è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles sabato all'età di 54 anni.

Dopo una prima indagine, il medico legale della contea di Los Angeles non ha stabilito la causa del decesso: la perizia potrebbe richiedere settimane.

Tra le persone che hanno pianto Perry lunedì c'era anche Salma Hayek, co-protagonista nella commedia romantica del 1997 "Fools Rush In", da Perry considerata uno dei suoi migliori film.

"Mi ci sono voluti un paio di giorni per elaborare questa profonda tristezza. C'è un legame speciale che si crea quando si condividono dei sogni con qualcuno, e insieme si lavora per realizzarli", ha dichiarato Hayek in un post su Instagram. "Nel corso degli anni, io e lui ci siamo ritrovati a ricordare quel periodo significativo delle nostre vite con un profondo senso di nostalgia e gratitudine. Amico mio, te ne sei andato troppo presto, ma continuerò ad avere a cuore la tua allegria, la tua perseveranza e il tuo cuore adorabile".