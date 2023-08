Nella foto segnaletica, Donald Trump non rinuncia al suo personaggio

La prima foto segnaletica di un ex-presidente degli Stati Uniti non può che essere storica. Ecco una galleria di altre immagini celebri scattate all'ingresso delle carceri americane

Ieri il 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è costituito presso il carcere della contea di Fulton ad Atlanta, in Georgia, con l'accusa di aver tentato di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020.

Come da prassi, Trump si è fatto fotografare. Ha pagato una cauzione di 200mila dollari (185mila euro) per evitareil carcere in attesa del processo. La foto segnaletica di Trump era molto attesa da entrambi gli schieramenti politici. Insieme alle foto segnaletiche dei suoi 18 coimputati - tra cui il controverso avvocato ed ex sindaco di New York Rudy Giuliani - l'immagine di Trump è di fatto storica, poiché è la prima volta che un ex-presidente viene processato per tali reati.

Suo figlio, Donald Trump Jr. ha descritto l'immagine come "la foto più iconica nella storia della politica statunitense". Lo stesso Trump ha twittato l'immagine con la didascalia, a lettere maiuscole: "INTERFERENZE ELETTORALI, MAI ARRENDERSI!". Ciò benché, di fatto, il miliardario americano abbia accettato di costituirsi.

Per i progressisti, l'immagine è coerente con il suo personaggio di pseudo-uomo forte. Fissando direttamente l'obiettivo della telecamera, la sua smorfia sogghignante rappresenta quasi un'intimidazione. Le foto segnaletiche sono raramente dei momenti di piacere. Tuttavia, c'è qualcosa di minaccioso nello sguardo dell'ex "leader del mondo libero".

Per i suoi sostenitori, invece, questo sarà un elemento iconografico cruciale nella narrazione di un candidato politico assediato da uno Stato che opera contro di lui. Anche se alla fine verrà dichiarato colpevole, nessuna prova potrà scoraggiare questo gruppo di persone.

In ogni caso, la prima foto segnaletica di un ex-presidente degli Stati Uniti resta un'immagine significativa. Entrerà nel pantheon delle foto segnaletiche storiche. Mentre molti continueranno a discutere sul suo significato, ecco il nostro elenco di alcune delle altre foto segnaletiche più importanti della storia.

David Bowie

David Bowie's mugshot Ewbank’s Auctions

No, non si trattava di un nuovo personaggio che la camaleontica popstar aveva interpretato. Nel 1976, il Duca Bianco fu arrestato dopo un concerto a New York per possesso di marijuana insieme a Iggy Pop.

Nonostante fosse stato arrestato dopo le due di notte, Bowie aveva comunque un aspetto più elegante di chiunque altro sia mai stato fotografato.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan in 2010 (L) and 2013 (R) Santa Monica Police Department

La storia la conosciamo tutti. La baby-star che ha perso la testa si è fatta fotografare sei volte. Sebbene fortunatamente ci sia meno voglia di paparazzi che si rallegrino della caduta in disgrazia della Lohan, c'è comunque un motivo per celebrare una delle sue foto segnaletiche.

L'ultima della Lohan (per l'accusa di guida spericolata e di aver mentito alle forze dell'ordine nel 2013), però, è semplicemente fantastica. Sono passati 10 anni dalla sua ultima foto segnaletica e la Lohan ha voluto uscire di scena alla grande.

Bill Gates

Bill Gates in 1977 Albuquerque, New Mexico police records

Sapevate che il cofondatore di Microsoft un tempo era un duro? Una volta, l'imbranato geniale è stato sorpreso a guidare senza patente ad Albuquerque, nel Nuovo Messico.

Il 22enne Gates fu arrestato nel 1977, due anni dopo aver fondato la Microsoft. Anche se il suo dominio sul mondo dei computer doveva ancora arrivare, il sorriso sembra indicare come Gates sapesse già che il suo futuro sarebbe stato roseo.

Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. Montgomery, Alabama police

Sebbene questo elenco sia iniziato con una figura politica accusata di aver tentato di turbare un'elezione democratica e finora abbia presentato soprattutto personaggi della cultura pop colti in flagrante, quando King fu arrestato stava facendo la cosa giusta.

PUBBLICITÀ

L'arresto di King nel 1956 avvenne per aver istigato un boicottaggio senza "giusta causa": il Montgomery Bus Boycott contro la segregazione razziale degli autobus.

Jeremy Meeks

Jeremy Meeks Stockton Police Dept.

Una sorta di menzione d'onore. Meeks non era una celebrità quando si è fatto fotografare. Ma lo è diventato poco dopo. Era un membro della gang Crips ed era stato arrestato per "reati di armi" quando la sua foto segnaletica è diventata virale, facendo di lui un "criminale sexy".

Meeks ha scontato 13 mesi di una condanna a 27 mesi e ha lasciato il carcere per intraprendere una redditizia carriera da modello. Ora è anche un attore.