Di Saskia O'Donoghue

"Le Petit Prince" – ovvero "Il piccolo principe" - compie 80 anni!

Questo mese ricorre l'anniversario della pubblicazione dell'opera di Antoine de Saint-Exupéry, uno dei libri più famosi di tutti i tempi.

Ha venduto circa 140 milioni di copie in tutto il mondo e tradotto in circa 500 lingue e dialetti diversi. Un primato se si considera che l’opera più tradotta al mondo è la Bibbia.

L'iconica novella fu pubblicata per la prima volta in francese e inglese negli Stati Uniti da Reynal & Hitchcock nell'aprile 1943 e pubblicata in Francia dopo la liberazione, visto che le opere di Saint-Exupéry erano state bandite dal regime di Vichy.

Il libro, un classico sempre letto da grandi e piccini, narra la storia di un giovane principe che viaggia in tutto l'universo. Affronta i temi dell'amore, della solitudine, dell'amicizia e della perdita.

In occasione dell'80° anniversario, Euronews Culture vi propone cinque fatti sul “Piccolo Principe” e sul suo autore che non tutti conoscono.

1. Antoine de Saint-Exupéry lo scrittore-aviatore

All'inizio del libro, il narratore fa schiantare il suo aereo nel deserto del Sahara. Una vicenda semi-autobiografica per Antoine de Saint-Exupéry, che sicuramente sapeva qualcosa sugli incidenti aerei nel deserto.

Prima della seconda guerra mondiale e della pubblicazione de "Il Piccolo Principe”, Saint-Exupéry era famoso per essere un aristocratico pilota di successo, che aveva volato su rotte in Europa, Africa e Sud America.

Prima di entrare nell'aeronautica militare francese all'inizio della guerra, nel 1935 tentò di battere il record per il viaggio più veloce tra Parigi e Saigon (ora Ho Chi Minh City), facendo schiantare il suo aereo nel deserto libico.

Sia Saint-Exupéry che il suo meccanico-navigatore André Prévot sopravvissero miracolosamente quattro giorni tra la sabbia rovente, soffrendo di disidratazione e allucinazioni. Furono salvati da un beduino su un cammello che passava da quelle parti.

Il secondo incidente aereo degno di nota di Saint-Exupéry fu anche l’ultimi. Durante la guerra effettuò missioni di ricognizione. Il 31 luglio 1944 decollò da una base aerea in Corsica, per non tornare mai più.

Il corpo dell'autore non fu mai trovato, nessun indizio fino al 1998, quando il suo braccialetto identificativo d'argento, fu scoperto da un pescatore al largo della costa di Marsiglia.

I resti del suo aereo furono poi trovati nelle vicinanze da un subacqueo nel 2000 e solo nel 2004 il governo francese confermò che i resti appartenevano all’aereo di Saint-Exupéry.

La tragica fine di una vita straordinaria.

Antoine de Saint-Exupéry in versione pilota Copyright Keystone/Getty Images

2. La moglie di Antoine de Saint-Exupéry musa di uno personaggi principali

Molti critici e studiosi ritengono che la moglie di Saint-Exupéry, Consuelo, abbia probabilmente ispirato il personaggio della rosa de “Il Piccolo Principe”.

Nel libro la rosa è delicata, bella, vanitosa e orgogliosa ma il Principe si innamora comunque di lei, innaffiandola e proteggendola dalle intemperie.

A un certo punto, tuttavia, comincia a sentirsi sfruttato dalla rosa, dalla sua arroganza, e quindi decide di lasciare il pianeta per esplorare l'universo.

Sebbene il Principe incontri altre rose durante i suoi viaggi, il personaggio della volpe gli ricorda che la sua rosa è unica e speciale per lui dicendogli queste parole "Diventi responsabile, per sempre, di ciò che hai addomesticato".

Saint-Exupéry e Consuelo hanno avuto una relazione instabile, vivendo separati per la maggior parte della loro vita, con l’autore alle prese con numerose relazioni extraconiugali.

Tuttavia, Consuelo è sempre rimasta la sua musa ispiratrice. Era originaria di El Salvador e nel romanzo l'asteroide natale del principe ha tre minuscoli vulcani, molto probabilmente ispirati a tre vulcani visibili dalla città natale di Consuelo, Armenia, nell'ovest del paese.

La teoria di Consuelo come fonte d'ispirazione per la rosa in "Il Piccolo Principe” è ulteriormente rafforzata dal titolo della sua autobiografia - pubblicata postuma nel 2000 - "The Tale of the Rose".

3. Saint-Exupéry scrisse e illustrò “Il Piccolo Principe”

L’autore ha disegnato lui stesso tutte le illustrazioni del romanzo.

Ha trascorso poco più di un anno a studiare architettura, ma non si considerava un artista vero e proprio.

Si narra che Saint-Exupéry abbia disegnato versioni del personaggio del titolo ai margini di manoscritti e lettere qualche tempo prima della pubblicazione.

Il Piccolo Principe Copyright Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images

4. Uno dei personaggi principali non viene mai mostrato al lettore

Il pilota - narratore de “Il Piccolo Principe” e uno dei personaggi principali - non viene mai raffigurato nei disegni del libro.

La Morgan Library and Museum di New York ha tenuto una mostra nel 2014, mettendo in mostra un'ampia varietà di disegni inediti di Saint-Exupéry, tra cui uno che mostra il narratore che dorme accanto al suo aereo.

La curatrice dei manoscritti letterari e storici del Morgan, Christine Nelson, ha spiegato: "Possiamo solo fare delle supposizioni sul perché Saint-Exupéry abbia deciso di rimuovere quell'immagine, ma è stato molto bravo ad asportare ciò che non era essenziale per la sua storia".

5. Orson Welles-Walt Disney, il film mai nato

Nel 1943, a quanto pare, Orson Welles trascorse una notte a leggere il libro e il giorno successivo ne acquistò immediatamente i diritti cinematografici.

Welles – regista già molto affermato per il suo film Citizen Kane - voleva adattare la novella a un film con qualche animazione, il che avrebbe significato l’aiuto di Walt Disney.

Nonostante avessero una sceneggiatura in atto non ci fu alcuna collaborazione. Si dice che i vertici di Walt Disney uscirono dall’incontro urlando: “C'è spazio in questo progetto solo per un genio".

Certo non mancano altri adattamenti avvincenti: ci sono versioni audio de "Il Piccolo Principe” produzioni cinematografiche, teatrali e televisive, giochi da tavolo e videogiochi.