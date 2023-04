Di Jaime Velázquez da Madrid - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Nel cuore di Madrid, in piazza Cibeles, 20.000 persone si sono riunite - sabato 15 aprile - per la "Fiesta de la Resurrección", un evento musicale per celebrare la fine della Pasqua.

È la conferma che il "pop cristiano", un fenomeno globale, è arrivato anche in Spagna.

Band con testi espliciti: su Dio, Cristo e la fede cristiana.

Racconta il giovane Chico:

"Potete vederlo qui. Tutti, giovani... fare festa... anche questa è fede!"

"Anche questa è fede!" Euronews

Più che una band, gli Hakuna - il gruppo spagnolo di "pop cristiano" più famoso - sono una comunità di giovani in cui ognuno partecipa con la propria musica.

Le loro canzoni su Youtube o Spotify hanno raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni, a volte persino milioni.

Jorge Labrador, componente degli Hakuna:

"Dicevano tutti: 'Ehi, la musica cristiana non avrà nessun successo". Poi è uscito l'album 'Sencillamente' e dopo pochi mesi la canzone 'Sencillamente' aveva già milioni di ascolti e ora 'Huracán' ne ha tre milioni su Spotify... È diventata addirittura virale... Non ce l'aspettavamo affatto!"

"Un successo che non ci aspettavamo"... Euronews

Gli Hakuna fanno appello ai giovani che cercano di unire il divertimento ai propri valori.

Eli Camunas, altra componente degli Hakuna:

"Alla fine, essere un buon cristiano non dovrebbe avere niente a che fare con la propria vita personale. Bisogna separare la vita privata dalla fede".

"Separiamo vita personale e fede". Euronews

Il corrispondente di Euronews da Madrid,Jaime Velázquez, spiega:

"Gli ultimi dati rivelano che solo quattro giovani su dieci dichiarano di essere credenti in Spagna. Band come gli Hakuna cercano di riconnettersi con i giovani attraverso le melodie suonate alla radio e per le strade".

Il nostro inviato al concerto di Madrid. Euronews

Mentre la fede tradizionale perde seguaci, molti giovani - invece - trovano nella musica cristiana un modo per non sentirsi soli.

Una ragazza presente al concerto dice:

"Sembra che là fuori ci siano solo suore e preti, ma è così! Questi eventi ci incoraggiano ad essere noi stessi... E siamo persone normali!"

Con il successo di questo evento, gli organizzatori cattolici sperano di recuperare spazio nella vita di tuti i giorni .

Ne è convinto Pablo Velasco, Segretario alla Comunicazione dell'Associazione Cattolica Propagandisti:

"Il canto unisce molto. E penso che abbiamo proprio bisogno di un po' di unità".