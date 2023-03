Sotto una leggera nevicata, centinaia di fedeli si sono riuniti all'interno e all'esterno di uno storico monastero di Kiev, accusato di mantenere legami con il patriarcato di Mosca.

Il governo ucraino ha annunciato la fine del contratto di locazione che permetteva ai monaci di alloggiare - a titolo gratuito - in parte del monastero.

I religiosi sono stati sfrattati.

Yulia Oliynyk, parrocchiana, ha voluto portare la sua solidarietà ai monaci: "Sono venuta alla funzione perché avevo del tempo libero, probabilmente anche per vedere come si comporta lo Stato nel giorno in cui ha promesso di espellere i monaci. Non potevo non venire".

La Chiesa ucraina è accusata di “contiguità” con l'aggressore russo. Per il presidente Zelensky, la decisione relativa al luogo di culto è "un altro passo verso il rafforzamento dell'indipendenza spirituale".

L'antico monastero rupestre, che si affaccia sul fiume Dnipro, ha avuto un ruolo cruciale nella storia ucraina e russa.

I monaci hanno dichiarato che rimarranno il più a lungo possibile nell'edificio di culto di Pechersk Lavra, che significa “Monastero delle grotte”, uno dei punti di riferimento della spiritualità ortodossa slava.

Il monastero, fondato 980 anni fa, deve il suo nome alle cavità che custodiscono le reliquie dei monaci e in cui si entra con una candela fra le mani in una processione sottoterra davanti ai sepolcri più cari alla fede ucraina.