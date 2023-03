Le cinque ragazze iraniane arrestate per un video in cui ballavano si sono scusate pubblicamente, ma ricevono il sostegno delle donne iraniane, che a loro volta pubblicano i propri video di danza.

Le adolescenti avevano condiviso un TikTok l'8 marzo scorso, in cui ballavano la canzone di Selena Gomez e Rema "Calm Down".

Disposte accanto a un palazzone a Ekbatan, Teheran, le ragazze ballavano senza alcun copricapo.

Secondo quanto riferito, sono state arrestate dalla Polizia iraniana due giorni dopo: in Iran, alle donne non è permesso ballare in pubblico o farsi vedere senza i capelli coperti da un hijab.

La detenzione delle ragazze è in linea con arresti simili, avvenuti a seguito della morte della 22enne Masha Amini il 16 settembre 2022.

Amini era stata arrestata dalla Polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente l'hijab: la sua morte, tre giorni dopo il suo arresto, è stata ampiamente contestata dalla società iraniana, con i genitori di Masha che hanno accusato i poliziotti di averla uccisa.

Dopo la sua morte, le donne di tutto il Paese hanno protestato contro le rigide leggi sulla moralità, bruciando il velo e tagliandosi i capelli.

Ora è stato pubblicato un nuovo video, con le ragazze che si scusano per il loro video: “Caro popolo iraniano, vogliamo dire che abbiamo commesso un errore e vogliamo scusarci, i siti web non hanno cancellato il nostro video di danza.

Siamo davvero dispiaciute per il nostro errore: i canali tv hanno utilizzato il nostro video senza il nostro permesso, abbiamo chiesto loro di cancellarlo ma non ci hanno prestato attenzione".

Secondo l'account Twitter @shahrak_ekbatan, che racconta la città delle cinque ragazze, queste ultime sono state costrette a scusarsi per il video.

“Le ragazze di Ekbatan, il cui video di danza è diventato globale, dopo essere state prelevate dalla magistratura sono state detenute per 2 giorni: ora è stata estorta loro una confessione caricata sulla pagina dell'istruttrice di danza Khanom Mitra", si legge in un post.

Nonostante le scuse riportate, è arrivato il sostegno per la loro azione da parte delle donne di tutto il mondo.

La cantante americana Selena Gomez ha condiviso un articolo su Instagram, dicendo: “Lode a queste giovani donne e a tutte le donne dell'Iran che continuano ad essere coraggiose, chiedendo un cambiamento fondamentale, la vostra forza è stimolante".

Anche il cantante nigeriano Rema è intervenuto, scrivendo su Twitter: "A tutte le donne che stanno lottando per un mondo migliore, sono ispirato da voi, canto per voi e sogno con voi".

In Iran, le donne hanno iniziato a pubblicare video a sostegno delle adolescenti con spezzoni che le riprendono ballando la stessa canzone senza coprirsi la testa.

I video sono stati pubblicati con i volti delle donne sfocati per mantenere l'anonimato verso le autorità iraniane.