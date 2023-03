Germania: Berlino autorizza topless nelle piscine pubbliche

A Berlino le donne potranno prendere il sole e nuotare in topless nelle piscine pubbliche. La regola è stata introdotta dopo che Gabrielle Lebreton, francese residente nella capitale tedesca, nel 2022 ha citato in giudizio lo Stato di Berlino sostenendo di essere stata discriminata dagli agenti di sicurezza della piscina Plansche a Treptow (Distretto di Köpenick).

Lebreton era con il figlio di cinque anni quando le è stato chiesto di coprirsi il seno o di lasciare la piscina. Prima che venisse chiamata la polizia per espellerla dai locali, la donna ha sottolineato che gli uomini presenti non erano considerati nudi nonostante indossassero solo il costume da bagno.

Pur se consapevole delle differenze sociali tra uomini e donne in topless in Germania, all'epoca Lebreton disse a Die Zeit: “Per me - e lo insegno a mio figlio - non esiste una tale differenza. Sia per gli uomini sia per le donne il seno è una caratteristica sessuale secondaria, ma gli uomini hanno la libertà di togliersi i vestiti quando fa caldo, mentre le donne no”. Si era quindi rivolta la donna all'ufficio del difensore civico.

Di conseguenza, la Berliner Baederbetriebe, che gestisce le piscine della città, ha deciso di cambiare le sue regole sull'abbigliamento.

"L'ufficio del difensore civico accoglie con grande favore la decisione della Baederbetriebe, perché stabilisce pari diritti per tutti i berlinesi, maschi, femmine o non binari, e perché crea anche certezza giuridica per il personale della Baederbetriebe", ha affermato Doris Liebscher, il capo dell'ufficio del difensore civico.

Berlino è solo l'ultima città tedesca in ordine di tempo ad adottare un "codice di abbigliamento più rilassato" nelle piscine. Nel 2022, il topless in piscina era stato già adottato dalle città di Siegen nel Nord Reno-Westfalia e di Göttingen nella Bassa Sassonia.

Sempre l'anno scorso, Hannover ha modificato i suoi regolamenti per richiedere che solo gli "organi sessuali primari" siano coperti nelle piscine.

Invece nelle piscine private Vabali, catena di spa di Berlino e Amburgo, gli ospiti sono tenuti ad andare solo con l'asciugamano, senza costume da bagno.