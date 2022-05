Il "nuovo" romanzo di Louis-Ferdinand Céline.

Si tratta di "Guerre", pubblicato dalla prestigiosa casa editrice francese Gallimard, che - allo stesso tempo - espone - in una mostra dal titolo "I manoscritti ritrovati" - una parte dei 6.000 fogli misteriosamente riapparsi la scorsa estate, dopo la morte - nel 2019 - della vedova di Céline, l'ex ballerina Lucette Destouches.

È un evento raro in letteratura: parliamo della pubblicazione - a 90 anni dalla sua stesura - di un'opera inedita di uno dei piuù grandi scrittori francesi ed europei del XX secolo, Louis-Ferdinand Céline, nato nel 1894 e scomparso nel 1961.

Ma da dove arrivano questi manoscritti di Cèline?

Sono stati recuperati da combattenti della resistenza, i cui nomi rimangono segreti, poi sono finiti nelle mani di un ex giornalista, Jean-Pierre Thibaudat, negli anni Duemila, che l'ha infine consegnati alla polizia e agli aventi diritti, nell'agosto 2021.

Spiega lo storico Pascal Fouchè, curatore del romanzo inedito di Céline:

"Questa esposizione mostra precisamente una parte di ciò che è stato trovato e, in particolare, i manoscritti inediti che saranno pubblicati da Gallimard. Non è mai successo qualcosa di così considerevole. Ci sono state le 75 pagine di Proust che sono state ritrovate qualche anno fa, è vero Ma qui si tratta di alcune migliaia di pagine di Céline...".

L'autore di "Viaggio al termine della notte" (il libro più celebre di Céline) è allo stesso tempo ammirato per il suo stile eccezionale e molto criticato per il suo antisemitismo durante la Seconda Guerra Mondiale, che nel 1944 lo portò a trasferirsi dalla Francia in Germania.

Una miniera d'oro per gli amanti della storia e della letteratura...

"Si sente che è un libro scritto molto velocemente, man mano che si va avanti, lascia degli spazi vuoti, ci sono ripetizioni, ci sono errori che avrebbe ovviamente corretto al momento della rilettura. C'è poca o nessuna punteggiatura. Non ci sono paragrafi e si sente che è scritto per farlo uscire il prima possibile... La prima stesura è fatta per raccontare la storia. In seguito, la si perfeziona e la si rende pubblicabile", aggiunge il curatore Pascal Fouchè.

Altri testi e manoscritti di Céline saranno presto pubblicati da Gallimard, per comprendere meglio la complessità di uno scrittore così geniale e così controverso.

