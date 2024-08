Di Piero Cingari

I timori di una recessione negli Stati Uniti spingono i mercati globali a cedere. I titoli azionari sono scesi bruscamente, il dollaro si è indebolito e le obbligazioni e lo yen si sono rafforzati

I mercati finanziari globali stanno assistendo a un'ondata di avversione al rischio, con l'intensificazione delle dinamiche che avevano già iniziato a emergere alla fine della scorsa settimana, quando i deludenti dati economici statunitensi hanno scatenato i timori di una recessione nella maggiore economia mondiale.

I mercati asiatici hanno chiuso male, con l'indice giapponese Nikkei 225 che chiude a 31.458 punti in calo del 12,4%, il livello più basso dal dicembre 2023.

I mercati azionari europei hanno aperto in forte ribasso lunedì. Alle 9:30, ora dell'Europa centrale, l'indice più ampio Euro Stoxx 50 era in calo del 2,8%, raggiungendo il livello più basso da gennaio e avviandosi verso il terzo giorno consecutivo di perdite.

Il Ftse Mib italiano è stato il fanalino di coda, con un calo del 3,5%, il peggior calo giornaliero dal marzo 2023. Nel frattempo, il Dax tedesco, il Cac 40 francese e l'Ibex 35 spagnolo sono scesi del 2,5%.

I titoli bancari sono stati i più colpiti. Le azioni di Ing Groep sono crollate del 6,8%, seguite da Société Générale, in calo del 5%, Deutsche Bank, in calo del 4,4%, UniCredit, in calo del 4%, Intesa Sanpaolo, in calo del 3,9%, Bnp Paribas, in calo del 3,9%, e Banco Santander, in calo del 3,5%.

Sul mercato obbligazionario, i rendimenti sono scesi lungo la curva dei rendimenti tedeschi, con il rendimento a 2 anni in calo di 6 punti base al 2,29%, il minimo da marzo 2023. Il rendimento del Bund è sceso di 3 punti base al 2,14%, riflettendo la crescente domanda di beni rifugio.

"Attualmente il sentimento del mercato indica che i dati deboli non sono più interpretati come positivi per il rischio, a causa dell'indebolimento della crescita che spinge i rendimenti verso il basso, piuttosto che per la storia della disinflazione", ha scritto Mohamad Al-Saraf, stratega Fx e tassi di Danske Bank.

L'euro è salito rispetto al dollaro a 1,0950, raggiungendo il livello più alto dal marzo 2024, spinto dalla debolezza generale della banconota verde. Lo yen giapponese ha registrato cinque giorni consecutivi di guadagni nei confronti del dollaro statunitense, in un contesto di scioglimento del "carry trade" che a luglio aveva spinto lo yen ai minimi pluridecennali. Lunedì il cambio Usd/Jpy è crollato di oltre il 2,4%, segnando la peggiore seduta dalla fine del 2022.

Cosa sta succedendo all'economia statunitense?

I recenti dati statunitensi hanno rivelato una contrazione dell'attività manifatturiera peggiore del previsto il mese scorso, mentre il rapporto sull'occupazione ha mostrato segni di preoccupante raffreddamento.

L'economia statunitense ha aggiunto solo 114mila nuove buste paga non agricole a luglio, in netto calo rispetto al dato precedente, rivisto al ribasso, di 179mila unità, e ben al di sotto delle aspettative, che prevedevano un aumento di 150mila unità. Il tasso di disoccupazione è salito inaspettatamente dal 4,1% al 4,3%, raggiungendo il massimo da ottobre 2021.

I risultati trimestrali dei giganti tecnologici sono stati contrastanti e l'indice S&P 500 ha chiuso la terza settimana consecutiva in rosso. In particolare, Warren Buffett ha venduto quasi la metà della sua intera partecipazione in Apple, oltre 50 miliardi di dollari (46 miliardi di euro) di azioni, portando le disponibilità liquide della Berkshire al livello record di 277 miliardi di dollari (254 miliardi di euro).

I dati economici inferiori alle attese e il calo di Wall Street hanno alimentato una corsa ai beni rifugio, in particolare ai titoli del Tesoro Usa, mentre gli investitori hanno aumentato le loro scommesse sui tagli dei tassi di interesse della Federal reserve.

Le probabilità implicite nel mercato, derivate dai futures sui tassi di interesse, hanno subito un'inversione di tendenza, con quasi tutti i trader che ora prevedono un taglio di 50 punti base a settembre, seguito da un'altra mossa simile a novembre e da una riduzione di 25 punti base a dicembre.

La scorsa settimana la Federal reserve ha accennato a un probabile taglio dei tassi a settembre. Tuttavia, il presidente Powell ha respinto l'idea di un taglio di 50 punti base.

Tutti gli occhi sono puntati sulla pubblicazione dell'Ism services Pmi degli Stati Uniti per valutare se la contrazione del settore manifatturiero si stia estendendo al settore dei servizi, segnalando potenzialmente una recessione in corso. Tuttavia, gli economisti sono d'accordo sul prevedere un aumento dell'indice complessivo da 48,8 a 51.

Lo yen sale, il dollaro crolla: Cosa pensano gli analisti?

I principali vincitori di questa fase di intensificazione del ribasso dei mercati globali sono le obbligazioni e lo yen giapponese, a causa dei significativi movimenti nel mercato dei tassi d'interesse.

Chris Turner, responsabile globale dei mercati di Ing, ha scritto che i tassi statunitensi più bassi, gli interventi strategici giapponesi sul cambio e il rialzo da falco della Banca del Giappone della scorsa settimana hanno contribuito al crollo di Usd/Jpy.

"Riteniamo che questo momento di debolezza del dollaro possa continuare nel breve termine, almeno fino ai dati S&P Pmi e Ism di luglio", ha dichiarato Luca Cigognini, market strategist di Intesa Sanpaolo.

Secondo Cigognini, lo yen rimane forte in questo contesto, ma il mercato potrebbe rimanere altamente volatile. Lo stesso movimento si è visto nella coppia Eur/Jpy, che dopo aver chiuso venerdì intorno a 160,00 ha iniziato lunedì a 155,80, facendo sembrare improbabile un'inversione.

Goldman Sachs ha aumentato di 10 punti percentuali le probabilità di recessione a 12 mesi negli Stati Uniti, portandole al 25%. Tuttavia, l'economista Jan Hatzius continua a ritenere limitato il rischio di recessione, citando la solidità generale dei dati e l'assenza di gravi squilibri finanziari. Ha inoltre sottolineato l'enfasi posta dal presidente Powell sulla capacità della Fed di tagliare il tasso sui fondi di 525 punti base e di sostenere rapidamente l'economia, se necessario.

Danske Bank ha espresso una visione ribassista sull'Eur/Usd per la seconda metà dell'anno, principalmente a causa della convinzione che siano stati prezzati troppi tagli dei tassi della Fed nei prossimi 12 mesi. La banca danese ritiene eccessivo il riprezzamento dei tagli della Fed e nota che, nonostante i segnali di indebolimento, l'economia statunitense non è sull'orlo del collasso. "Ci aspettiamo che l'Eur/Usd scenda costantemente verso 1,05/1,03 nei prossimi 6-12 mesi", scrive.