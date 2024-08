Di Savannah Avery

Le città ospitanti spendono miliardi per le infrastrutture necessarie. La capitale francese sta organizzando i Giochi estivi per la terza volta: per il Comitato organizzatore è tutto sotto controllo, ma è davvero così?

PUBBLICITÀ

L'organizzazione dei Giochi olimpici è un tema controverso. Per le città ospitanti si tratta un'occasione di mettersi in vetrina agli occhi del mondo, ma in più di un caso le spese necessarie a costruire le infrastrutture necessarie hanno avuto un impatto negativo sulle casse dei Paesi organizzatori.

Il budget olimpico

La quasi totalità (96%) del budget per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 proviene dal settore privato, vale a dire il Comitato olimpico internazionale (Cio), le aziende partner, la biglietteria dei Giochi e le licenze.

Quest'anno sono stati stanziati 4,38 miliardi di euro per il Comitato organizzatore di Parigi 2024.

100% di finanziamento privato per l’organizzazione dei Giochi Olimpici

per l’organizzazione dei Giochi Olimpici €1.2 miliardi dal Cio: incluso €750 milioni di diritti televisivi e €470 milioni dai TOP partner

incluso €750 milioni di diritti televisivi e €470 milioni dai TOP partner Biglietteria/hospitality/licensing: €1.4 miliardi Biglietteria: €1.1 miliardi, Hospitality €170 milioni e licensing €127 milioni

Biglietteria: €1.1 miliardi, Hospitality €170 milioni e licensing €127 milioni Partnership: €1.1 miliardi

Altri ricavi: €0.2 miliardi

4% di finanziamento pubblico da usare per l’organizzazione dei Giochi Paralimpici.

Il contributo del Cio comprende anche 435 milioni di dollari (circa 400 milioni di euro) per il sostegno indiretto, come l’assunzione delle responsabilità delle operazioni di trasmissione e varie altre forme di sostegno dei Giochi al Comitato organizzatore.

Alcune delle città ospitanti sono finite in bancarotta

Ad alcune delle città ospitanti sono serviti decenni per ripagare i debiti accumulati per ospitare i Giochi. Alcune li stanno ancora ripagando, mentre alcune non sono riuscite ad evitare la bancarotta. Montreal ha accumulato un debito di miliardi di dollari per ospitare i Giochi. Alla città canandese sono serviti tre decenni per mettere a posto i conti e ha ritrovato la stabilità finaziaria solo nel 2006.

Anche la Grecia non ha avuto vita facile. La crisi del debito greco si è verificata nel 2009 e alcuni sostengono che i Giochi estivi del 2004 abbiano spinto il Paese verso la bancarotta.

Un gruppo di residenti assiste alla cerimonia di apertura di Parigi 2024 Lindsey Wasson/The AP.

Secondo James McBride e Melissa Manno del Council on Foreign Relations (Cfr), un think tank statunitense specializzato in politica estera e affari internazionali, "quasi tutte le strutture costruite per le Olimpiadi di Atene del 2004, i cui costi hanno contribuito alla crisi del debito greco, sono ora abbandonate".

Altri insistono che non è così. Secondo un documento inviato a Euronews dal Cio, intitolato "Rianalisi, misurazioni e percezioni errate degli sforamenti dei costi dei Giochi olimpici", "il costo dei Giochi Olimpici rappresenta meno dello 0,28% del pil; di conseguenza, è chiaro che i Giochi non possono causare una grave crisi economica nazionale".

"I miglioramenti nella pianificazione urbana, combinati con la visibilità globale data alla città durante i Giochi, hanno portato a una notevole crescita del turismo dopo i Giochi - ha detto il Cio a Euronews -. Nel 2003 la Grecia ha registrato 12 milioni di visite turistiche; mentre nel 2015 la Banca di Grecia ha riportato circa 23,5 milioni di visitatori nel Paese."

Non ci sono prove certe che le Olimpiadi del 2004 abbiano scatenato la crisi del debito greco, ma i costi sostenuti dalla città e dal Paese ha avuto un peso sulla situazione finanziaria del Paese. Quell'Olimpiade rimane un argomento controverso, poiché il Cio continua a sostenere che fu un evento positivo per la città. Oltre al dopo, bisognerebbe concentrarsi sul prima, analizzando la situazione finanziaria delle città ospitanti prima dei Giochi.

Una delle città ad avere pagato un prezzo salato per ospitare i Giochi invernali è stata Sochi nel 2014. Il budget iniziale era di circa 9,5 miliardi di euro, ma alla fine quei Giochi sono costati circa 47 miliardi di euro: le Olimpiadi più costose di sempre. Il Cio spiega che i media gonfiano questa cifra perché include progetti che non erano necessari per i Giochi. Sono stati utilizzati come catalizzatore per riprogettare il sistema di trasporti e le infrastrutture urbane, nella speranza di creare una destinazione turistica per tutto l'anno.

La Russia, però, aveva promesso di coprire i costi con il contributo di ricchi investitori privati per alleggerire il peso dello Stato ma secondo l'Associated Press almeno due oligarchi hanno scaricato le loro spese sullo Stato, costringendo i contribuenti russi a pagare il conto.

Il Cio ha risposto citando un rapporto di PriceWaterhouseCoopers da loro commissionato, secondo il quale l'investimento per gli impianti sportivi è stato "solo di circa 11,2 miliardi di euro".

L'effetto Parigi

In passato una parte consistente del budget olimpico è stata accantonata per costruire le infrastrutture necessarie, come il villaggio olimpico, le sedi per le cerimonie di apertura e chiusura, gli impianti sportivi e gli alloggi.

Il Comitato organizzatore ha lavorato per rendere i Giochi di quest'anno rispettosi dell'ambiente e dell'economia. Nel 2014 il Cio ha introdotto una serie di riforme per l'Agenda Olimpica 2020. La prima raccomandazione era di promuovere attivamente il massimo utilizzo delle strutture esistenti e l'uso di sedi temporanee e smontabili. "Il Cio deve consentire, per i Giochi Olimpici, l'organizzazione di interi sport o discipline al di fuori della città ospitante o, in casi eccezionali, al di fuori del Paese ospitante, in particolare per motivi geografici e di sostenibilità".

PUBBLICITÀ

Secondo il Cio, quando Parigi ha ottenuto i Giochi Olimpici del 2024, è diventata il primo esempio "di come queste raccomandazioni siano state pienamente applicate". Per ridurre le possibilità di indebitamento e rispettare gli obiettivi di sostenibilità, il 95% delle strutture sono già esistenti o temporanee.

La folla nelle strade di Parigi il giorno della cerimonia di apertura lungo la Senna Andrew Medichini/The AP

Le competizioni si svolgono in alcuni luoghi simbolo della città - il beach volley sotto la Torre Eiffel, l'equitazione e il pentathlon alla Reggia di Versailles - e in strutture già esistenti, come i campi del Roland Garros e lo Stade de France.

Per i Giochi è stato costruito un solo sito polifunzionale, il Centro acquatico di Seine-Saint-Denis. Dopo i Giochi diventerà un centro sportivo comunitario. L'Adidas Arena è un'altra struttura di recente costruzione. Non è stata costruita appositamente per le Olimpiadi, ma sarà utilizzata per le Olimpiadi e le Paraolimpiadi.

Il Villaggio Olimpico è un costo inevitabile. Quest'anno si estende su tre città - Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine e L'Île-Saint-Denis - e sarà trasformato in quartieri e uffici con servizi dopo i Giochi.

PUBBLICITÀ

Per apportare un cambiamento positivo alla città il sindaco Anne Hidalgo ha avviato un processo di decontaminazione della Senna, che ha ospitato la cerimonia di apertura e le gare di triathlon.

Gioco d'attesa

Finché i giochi non saranno conclusi sarà difficile prevedere l'impatto finanziario per Parigi. "Come prima Olimpiade pianificata e realizzata nell'ambito dell'Agenda Olimpica 2020, Parigi 2024 è una dimostrazione dell'impatto positivo delle ambiziose riforme del Cio e della capacità degli organizzatori francesi di adattare i Giochi alle esigenze di chi li ospita e ai tempi in cui viviamo", ha comunicato il Cio a Euronews.

Una settimana prima dei Giochi il presidente del Comitato organizzatore, Tony Estanguet, ha dichiarato in una conferenza stampa che per i Giochi sono stati spesi 4,5 miliardi di euro, 220 milioni in più rispetto al budget previsto.