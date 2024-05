Il tema dell’evento di quest'anno è stato “Pace e sicurezza globale”.

PUBBLICITÀ

Oltre 700 partecipanti provenienti da 110 Paesi si sono riuniti a Baku per il sesto Forum mondiale sul dialogo interculturale.

“È unico perché afferma, ogni volta che si riunisce, il bisogno di parlare, il bisogno di cambiare, il bisogno di capire gli altri”, ha detto del forum Gabriela Ramos, assistente del direttore generale per le scienze umane e sociali dell'UNESCO. “Ritengo sia molto importante che nel contesto di conflitti, guerre, divisioni, stress in cui versano i nostri Paesi, ci ricordiamo che gli esseri umani hanno bisogno di parlare”, ha aggiunto.

Tra gli altri temi all'ordine del giorno figurano la povertà, l'istruzione, la disuguaglianza di genere e le migrazioni. Secondo il World Migration Report del 2024, il numero di sfollati è salito ai livelli più alti mai registrati in tempi moderni, raggiungendo i 117 milioni. Ramos ha dichiarato: “I migranti in Europa sono molto stereotipati... la crescente leadership populista sta generando queste divisioni perché loro sembrano diversi e hanno un’identità diversa. Allora deve essere un problema, ma non lo è.”

Il Presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha partecipato all'apertura del forum di tre giorni e ha riflettuto sul successo del Processo di Baku, una strategia globale per il dialogo interculturale.

Anche le questioni climatiche sono state all’ordine del giorno, mentre Baku si prepara ad accogliere il mondo quando ospiterà la COP29 a novembre. “Difendiamo la salvaguardia del pianeta. Il mio compito e quello della conferenza di oggi è salvare l'umanità”, ha dichiarato Miguel Angel Moratinos, sottosegretario generale delle Nazioni Unite e alto rappresentante dell’Alleanza delle Civiltà.