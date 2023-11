Il parlamento russo approva il bilancio per la Difesa

Di Euronews Agenzie: AP

Per la prima volta nella storia moderna del Paese, la spesa russa per la Difesa supererà quella sociale, ma tali misure potrebbero rivelarsi impegnative nel lungo periodo

La Camera bassa del parlamento russo, la Duma di Stato, ha approvato il più grande bilancio federale di sempre, che aumenterà la spesa di circa il 25% nel 2024, con importi record destinati alla Difesa.

Si prevede che, il prossimo anno, la spesa per la Difesa supererà quella sociale per la prima volta nella storia moderna della Russia, dopo l'approvazione della Duma, in un momento in cui il Cremlino è desideroso di sostenere Vladimir Putin, mentre la Russia si prepara alle elezioni presidenziali di marzo.

Il basso tasso di disoccupazione, i salari più alti e la spesa sociale mirata dovrebbero aiutare il Cremlino a superare l'impatto interno del passaggio dell'economia a un assetto di guerra, ma potrebbero rappresentare un problema a lungo termine, secondo gli analisti.

I legislatori russi hanno detto che il bilancio per il 2024-2026 è stato sviluppato specificamente per finanziare l'Esercito e mitigare l'impatto di "17.500 sanzioni" sulla Russia, ha detto il presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin.

"In queste condizioni difficili, siamo riusciti ad adottare un bilancio che non solo stanzierà i fondi necessari per la difesa del Paese, ma che fornirà anche tutti i fondi necessari per garantire gli obblighi sociali dello Stato", ha dichiarato il primo vice presidente della Duma di Stato, Alexander Zhukov, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa Tass.

Il Partito Comunista russo ha votato contro il bilancio perché prevede "pensioni basse" e un sostegno finanziario insufficiente per gli anziani, ha dichiarato la Tass.

Il bilancio passerà ora al Consiglio della Federazione - la Camera alta del parlamento russo - per l'approvazione prima di essere firmato da Putin.

La bozza di bilancio "è una soluzione per la guerra in Ucraina ed essere pronti a un confronto militare con l'Occidente in perpetuo", ha dichiarato Richard Connolly, esperto di economia e militare russa presso il Royal United Services Institute di Londra.

"Questo equivale alla rimilitarizzazione della società russa", ha affermato.

Il ministero delle Finanze russo ha dichiarato di prevedere che la spesa raggiungerà i 36,66 trilioni di rubli (circa 379 miliardi di euro) nel 2024, con un deficit di bilancio previsto dello 0,8% del Pil russo.

Parte del bilancio russo è segreto, poiché il Cremlino cerca di nascondere i suoi piani militari e di eludere i controlli sulla sua guerra in Ucraina.

I giornalisti economici indipendenti Farida Rustamova e Maksim Tovkaylo hanno dichiarato sul loro canale Telegram Faridaily che circa il 39% di tutta la spesa federale sarà destinata alla difesa e alle forze dell'ordine nel 2024.