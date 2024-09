Migliaia di barchette di colore fucsia sono state sparse per le vie e le piazze delle città al centro della protesta delle escort: "Settore privo di ogni diritto e tutela" dicono gli addetti ai lavori

PUBBLICITÀ

Chiedono che la loro professione venga riconosciuta, come accade in diversi altri Paesi europei. Le professioniste del sesso protestano contro il "sommerso" a cui sono costrette con un'iniziativa simbolica, che ha riguardato diverse piazze italiane, a Torino, Brescia, Padova, Rimini e Napoli.

“Un mare di Escort”: così recita il messaggio scritto su migliaia di barchette di colore fucsia, sparse per le vie e piazze delle città al centro della protesta.

Sesso a pagamento, motore economico sommerso

Il messaggio di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, è chiaro: il settore del sesso a pagamento è diffuso e il numero delle escort che vi operano è in continuo aumento. "I quasi 58.000 numeri di telefono collegati ad annunci online di professioniste del settore indicizzati dal sito dall’inizio del 2024 ad oggi, forniscono un quadro preciso dell’offerta, che non tende a diminuire" si legge nella nota stampa del sito.

Con questa campagna vogliamo nuovamente portare all’attenzione di tutti quanto sia esteso e popolato il mondo del sesso a pagamento in Italia, anche se fortemente stigmatizzato e privo di ogni diritto e tutela - ha dichiarato Mike Morra,Ceo e fondatore di Escort Advisor - le professioniste che vi operano sono così tante da poter riempire le piazze italiane, ecco allora la nostra provocazione di riempiere le città con delle barchette simboliche. Le escort in Italia devono poter gridare a gran voce il diritto di vedere riconosciuta la loro professione, come in molti Paesi europei. Nonostante numerosi governi si siano succeduti, però, nessuno ha dato ancora davvero ascolto a queste voci".

I numeri diffusi dal sito Escort Advisor

I numeri del fenomeno

Il motore di ricerca di Escort Advisor indicizza tutti i numeri di telefono di escort che si pubblicizzano con annunci su siti di settore e li rende disponibili in un’unica piattaforma, dove gli utenti possono scrivere le recensioni sugli incontri.

Da questo meccanismo unico tra i siti presenti in Italia, ecco estratta la classifica che elenca le prime 40 province dove la proporzione della presenza escort ogni mille abitanti maschi è rilevante: partiamo da Rimini con 3,94, Sud Sardegna 3,53, Imperia con 3, Torino 2,92 e Brescia 2,81, a seguire Terni (2,73), Pescara (2,69), Padova (2,61), Napoli (2,60) e Parmasopra i 2,5.