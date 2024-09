Video. Incidente ferroviario a Praga: 25 feriti

Collisione tra un treno ad alta velocità e un treno merci a Praga.

L'incidente si è verificato su un cavalcavia, rendendo difficili le operazioni di soccorso, dato che i vigili del fuoco hanno utilizzato attrezzature per l'alta quota. Fortunatamente tutti i passeggeri feriti erano coscienti e non in pericolo di vita.

La polizia sta indagando sull'incidente: il sospetto è che si sia trattato di un'imprudenza.

Un test ha rivelato che uno dei conducenti aveva assunto dell'alcol. L'altro macchinista era in formazione. Le autorità, insieme all'Ispettorato ferroviario, stanno lavorando per determinare le cause dell'incidente, che ha temporaneamente interrotto il servizio su una delle principali tratte verso la Slovacchia orientale.