Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annullato un viaggio in Asia centrale per timore di un possibile "mega-terremoto" nel prossimo futuro, dopo che giovedì un potente sisma ha colpito il Giappone meridionale.

I funzionari hanno dichiarato che nove persone sono rimaste ferite sull'isola principale meridionale di Kyushu, ma le lesioni sono state per lo più lievi. Non sono stati segnalati danni gravi e l'allerta tsunami per il terremoto è stata successivamente revocata.

Tuttavia, il terremoto ha spinto i sismologi a tenere una riunione di emergenza in cui hanno rivalutato e innalzato il livello di rischio di forti scosse al Nankai Trough a est del Giappone meridionale.

L'Agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato che la scossa di giovedì ha registrato una magnitudo di 7.1 e aveva l'epicentro nelle acque al largo della costa orientale di Kyushu, a una profondità di circa 30 chilometri sotto la superficie del mare.

Il sisma ha scosso con maggior forza la città di Nichinan e le aree vicine nella prefettura di Miyazaki, sull'isola di Kyushu.

L'agenzia ha dichiarato che onde di tsunami fino a 50 centimetri sono state rilevate lungo parti della costa meridionale di Kyushu e della vicina isola di Shikoku circa mezz'ora dopo il sisma.

Quali rischi di ulteriori potenti scosse

I sismologi dell'agenzia hanno tenuto una riunione d'emergenza per analizzare se il terremoto avesse colpito il vicino Nankai Trough, fonte di terremoti devastanti in passato.

In seguito hanno emesso una valutazione secondo cui le possibilità per un altro terremoto nell'area che va da Kyushu al Giappone centrale sono più alte di quanto previsto in precedenza. L'agenzia ha dichiarato che continuerà a osservare da vicino i movimenti delle placche vicino al Nankai Trough.

Questo non significa che ci sia un pericolo imminente, ma che è necessario essere preparati" ha detto il sismologo dell'università di Tokyo, Naoshi Hirata, membro di un gruppo di esperti, in una conferenza stampa congiunta con i funzionari della JMA.

Probabilità alte di un forte terremoto

C'è una probabilità del 70-80% che un terremoto di magnitudo 8 o 9 provenga dal Nankai Trough entro i prossimi 30 anni, ha detto Hirata, aggiungendo che la scossa di giovedì avalla l'ipotesi, anche se non è possibile prevedere i tempi o la posizione esatta del sisma. Ha esortato i residenti a mantenere alti i livelli di prudenza per una settimana.

Kishida ha dichiarato ai giornalisti che il team governativo per la gestione delle crisi intensificherà la preparazione ai disastri e ha invitato i residenti a prestare molta attenzione alle informazioni fornite dalle autorità in caso di un altro grande terremoto.

Giappone, uno dei Paesi più a rischio

I terremoti nelle aree con centrali nucleari sono una delle principali preoccupazioni da quando, nel marzo 2011, un forte terremoto e uno tsunami hanno scatenato il disastro nucleare di Fukushima.

Il Giappone è uno dei Paesi più a rischio di terremoti al mondo. Si trova sull'"Anello di fuoco" del Pacifico, una linea di faglie sismiche che circonda l'Oceano Pacifico.

Un terremoto avvenuto il 1° gennaio nella regione di Noto, nel centro-nord del Giappone, ha provocato più di 240 morti.