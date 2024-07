Di Euronews

Le forze russe proseguono gli attacchi nell'Ucraina orientale e sostengono di aver conquistato un nuovo villaggio nel Donetsk. Kiev annuncia di aver abbattuto decine di droni

PUBBLICITÀ

Sabato la Russia ha rivendicato la conquista di un altro villaggio nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Le forze di Mosca starebbero avanzando verso la città ucraina di Pokrovsk. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno “liberato” un villaggio chiamato Lozuvatska, a circa 24 chilometri dalla città di Pokrovsk.

Tuttavia, l'Ucraina non ha confermato la cattura del villaggio. Sabato, invece, Kiev ha dichiarato di aver fermato 37 attacchi russi in quell'area. Le forze russe avrebbero anche attaccato la città di Hlukhiv, nell'oblast di Sumy, in Ucraina. Secondo le autorità locali, l'attacco ha ucciso un bambino e ne ha feriti 14, tra cui sette bambini.

I media locali affermano che la Russia ha utilizzato sistemi missilistici a lancio multiplo contro la città per danneggiare grattacieli, case, veicoli e un istituto scolastico.

Orbán: "Bruxelles sostiene la guerra"

Sempre sabato, il premier ungherese Viktor Orbán ha affermato che l'Unione europea sta scivolando verso l'oblio a causa del conflitto durante un discorso a Baile Tusnad, in Romania.

Le osservazioni del leader ungherese giungono nel contesto di crescenti critiche da parte dei suoi partner europei dopo che, all'inizio del mese, ha intrapreso una “missione di pace” a Mosca, a Pechino e negli Stati Uniti con l'obiettivo di mediare la fine della guerra russa in Ucraina.

“Bruxelles mi critica, ma in realtà loro sostengono questa guerra”, ha dichiarato Orbán, ‘"Dopotutto, vengo criticato per non aver sostenuto l'Ue nel suo sforzo di sostenere la guerra’".

Nel corso della guerra in Ucraina, Orbán non ha appoggiato il piano dell'Ue di fornire a Kiev armi per difendersi dalle forze russe e ha regolarmente ritardato e bloccato gli sforzi per inviare aiuti finanziari a Kiev e imporre sanzioni a Mosca.

Orbán ha anche affermato che gli Stati Uniti sono dietro le esplosioni del 2022 che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream costruiti per trasportare il gas dalla Russia alla Germania. Tuttavia, non ha offerto alcuna prova a sostegno di questa affermazione.