Si tratta di un vero e proprio terremoto politico in Francia, innescato dalle recenti elezioni. Il governo dimissionario resta in carica per l'ordinaria amministrazione

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal. Tuttavia, Attal e il suo gabinetto rimarranno al loro posto, soprattutto durante le prossime Olimpiadi di Parigi, in attesa della nomina di un nuovo capo di governo.

Si tratta di un vero e proprio terremoto politico in Francia, perché il Paese sta entrando in un periodo noto come “governo dimissionario”, il che significa che non può essere rovesciato da un voto di sfiducia.

Un governo dimissionario ha poteri limitati. Attal e il suo gabinetto avranno solo il compito di sbrigare gli affari correnti per garantire la continuità dello Stato. In linea di principio, quindi, il governo dimissionario non può adottare alcuna misura politica durante questo periodo di transizione.