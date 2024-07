Diritti d'autore Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Una persona osserva il mare da una scogliera a Praia do Norte, a Nazare in Portogallo: meno di due chilometri a largo è affondato un peschereccio mercoledì - Diritti d'autore Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

L'incidente è avvenuto nelle prime ore di mercoledì a meno di due chilometri dalla costa, a nord di Lisbona. Non ancora chiare le cause. Undici pescatori tratti in salvo da altre barche e dai soccorsi