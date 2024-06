Le camere europee di commercio e industria e i sindacati interpellati da Euronews sperano che il nuovo Parlamento possa confermare una maggioranza di centro e dare priorità a competitività e lavoro

Le organizzazioni che rappresentano la comunità imprenditoriale e sindacale europea hanno celebrato il fatto che la maggioranza uscente di centro abbia tenuto almeno in termini di seggi al Parlamento europeo.

Il risultato delle elezioni della settimana passata offre un'occasione per rivedere il Green Deal. Secondo Eurochambres, associazione europea delle camere di commercio e industria, l'Ue ha bisogno di migliorare la sua competitivita rispetto a Cina e Stati uniti.

"Abbiamo molte preoccupazioni sulla quantità di legislazione che il Green Deal ha comportato in termini di oneri per le imprese, di conformità e di rendicontazione", ha detto a Euronews l'amministratore delegato di Eurochambres, Ben Butters.

Secondo Butters, il mercato unico europeo deve diventare più forte, in modo che il settore industriale possa uscire dall'emergenza.

"Dobbiamo affrontare le sfide strutturali fondamentali che le imprese stanno incontrando, in particolare nei settori manifatturieri: i costi dell'energia, l'accesso alle materie prime, l'accesso alle forniture in generale", ha dichiarato.

Da parte sua la Confederazione europea dei sindacati (Ces), che rappresenta i lavoratori a livello europeo, ritiene che nonostante il declino dei partiti di centrosinistra e dei Verdi, la maggioranza politica del nuovo Parlamento potrebbe ancora promuovere un'agenda sociale e un modello equo di welfare.

"La cosa più importante è che non ci siano accordi con l'estrema destra. Questa è la cosa più importante perché non ci si può fidare di loro e in passato hanno votato in ogni occasione contro i lavoratori e i loro interessi", ha dichiarato a Euronews Esther Lynch, segretario confederale della Ces.

Per Lynch, la popolazione dell'Ue sta invecchiando e c'è bisogno di lavoratori stranieri che devono però essere protetti dallo sfruttamento.

"I lavoratori migranti sono molto spesso vittime di datori di lavoro senza scrupoli. Dobbiamo assicurarci che tutti i lavoratori siano garantiti da condizioni di lavoro eque", ha dichiarato Lynch.