Di euronews

Tra i fondatori del Movimento di rigenerazione nazionale e dopo cinque anni alla guida del governo di Città del Messico, Sheinbaum prenderà il posto del suo mentore politico López Obrador alla presidenza del Paese

La candidata della coalizione di governo Continuiamo a fare la storia, Claudia Sheinbaum, è in testa alla corsa per la presidenza del Messico. Se la sua vittoria, che sembra certa, sarà confermata, sarebbe la prima donna a ricoprire la carica nella storia del Paese. Al secondo posto ci sarebbe la candidata della coalizione Fuerza y Corazon por Mexico, Xochitl Galvez Ruiz, mentre il terzo posto sarebbe occupato il candidato del Movimento Cittadino (MC) dell'opposizione, Jorge lvarez Maynez.

Il conteggio è cominciato e con poco più del 19 per cento delle schede scrutinate Sheinbaum, ex sindaca di Città del Messico, ha oltre 6,1 milioni di voti, pari al 57,3 delle preferenze. Galvez Ruiz è ferma a poco più di 3,2 milioni, superando di poco il 30 per cento dei consensi totali. La candidatura indipendente di Jorge Alvarez Maynez si attesat intorno al 10 per cento del totale. L'affluenza è del 59,49 per cento.

Anche se i risultati non sono ancora definitivi, è cominciato il raduno dei sostenitori di Sheinbaum di fronte alla spianato dello Zocalo, la principale piazza della capitale messicana.

Il quotidiano El Financiero ha inoltre indicato che il suo exit poll "proietta Claudia Sheinbaum", candidata presidenziale del Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena), al governo, come vincitrice. "Non c'è nessuna differenza che ci faccia dubitare del margine di errore", ha detto Alejandro Moreno, direttore dei sondaggi del giornale. La società Televisa ha detto che "si prevede che Claudia Sheinbaum sarà la prossima presidente della Repubblica.

Chi è la nuova presidente del Messico Claudia Sheinbaum

Gli analisti politici consultati da Euronews la descrivono come una donna di grande preparazione che ha fatto suo il discorso populista di Morena per convincere l'elettorato.

“Se andate sui suoi social network, vedrete che carica foto abbracciando le persone, lo ha fatto durante la campagna elettorale per mostrarsi come la ‘candidata del popolo cercando di vendere quel discorso un po' populista”, spiega l'analista politico Jordi Sarrión.

Gli esperti di comunicazione politica sono colpiti dagli sforzi di Morena di “umanizzare” un profilo “così tecnico” come quello di Claudia Sheinbaum, senza aver basato la propria campagna sulla preparazione e sulla storia del candidato. Non c'è dubbio che la strategia abbia funzionato.

Claudia Sheinbaum è una delle fondatrici di Morena, il partito del presidente uscente Andrés Manuel López Obrador. Nel 2015 è diventata capo del governo di Città del Messico con il 48% dei voti.

Le elezioni più grandi del Messico

La sfida principale determinerà il successore d Lopez Obrador, che spera nella vittoria di Sheinbaum. Dei 170.182 seggi elettorali approvati, l'Ine ha segnalato l'insediamento di 169.884, pari al 99,98 per cento, con la partecipazione di quasi 1,5 milioni di cittadini funzionari.

Il Messico ha ospitato le elezioni più grandi della sua storia con oltre 98 milioni di persone chiamate a rinnovare più di 20mila incarichi, tra cui la presidenza, 500 deputati, 128 senatori e nove governi statali.