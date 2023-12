Di Maria Michela D'Alessandro

Non si ferma la più grande carovana di migranti partita domenica dal sud del Messico verso gli Stati Uniti. Domani il segretario di Stato Usa Blinken a Città del Messico

Dieci mila migranti di oltre venti nazionalità sono ancora in marcia verso il confine tra Messico e Stati Uniti per fare pressione in vista della visita della delegazione americana in Messico per affrontare la crisi migratoria.

La carovana è partita domenica 24 dicembre dal confine meridionale del Messico: i migranti, di 24 nazionalità (tra le altre Honduras, Guatemala, Haiti, Cuba, Venezuela) sono partiti a piedi dalle loro città verso nord per raggiungere il confine tra Messico e Stati Uniti. Per contenere l'afflusso le autorità statunitensi hanno chiuso i valichi di frontiera in Texas, Arizona e California.

Domani Blinken a Città del Messico

Il 27 dicembre il Segretario di Stato americano Antony Blinkensarà a Città del Messico per incontrare il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador - insieme a Blinken, il Segretario per la Sicurezza interna Usa Alejandro Mayorkas e la consulente per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Liz Sherwood-Randall.

Mentre migliaia di migranti continuano a dirigersi verso gli Stati Uniti, la diplomazia proverà ad affrontare il tema della migrazione irregolare e le sfide della sicurezza alle frontiere.

Il Messico ha affermato di aver identificato 680mila migranti che hanno attraversato il Paese da gennaio a novembre del 2023.