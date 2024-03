Video. Messico, ecco il "flashmob del sonno" a Città del Messico

Con stuoie blu, maschere per dormire e cuscini da viaggio, centinaia di messicani si sono sdraiati alla base dell'iconico monumento alla Rivoluzione di Città del Messico per fare un pisolino.

Soprannominato la "siesta massiccia", l'evento è stato organizzato dal Center for Sleep and Neurosciences e dalla Mexican Society for the Investigation of Medicine and Sleep (SOMIMS), in concomitanza con la Giornata Mondiale del Sonno.

Mentre i partecipanti cominciavano il "flashmob del sonno", gli organizzatori sul palco cantavano e li guidavano a un percorso di meditazione collettiva.