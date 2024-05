Tradizione e modernità sono entrambe in mostra in Qatar nell’ambito delle arti performative. Le opzioni non mancano: si può imparare l'antica arte della danza delle spade o partecipare a una moderna produzione teatrale.

PUBBLICITÀ

La scena delle arti performative del Qatar è in continua evoluzione. Questo episodio di Qatar 365 vi offrirà un assaggio delle possibilità di intrattenimento dal vivo a disposizione, dalle danze tradizionali al teatro moderno. Per prima cosa, Aadel Haleem ha seguito la folla diretta al festival Darb Al Saai, mettendo in luce l'importanza di preservare il patrimonio del Qatar, come l'arte dell'"Ardha", una danza tradizionale con le spade.

Quando il Qatar era popolato da beduini e tribù, la danza popolare dell'"Ardha" veniva eseguita per risollevare il morale dei soldati o dei combattenti che tornavano dalle battaglie. Oggi, gli anziani custodiscono quest'arte insegnandola alle giovani generazioni durante le celebrazioni culturali. Um Mubarak Al-Mohannadi, leader della Al Khor Traditional Art Band, esegue canzoni che facevano parte della vita quotidiana dei loro antenati e spiega l'importanza di condividere la conoscenza dei tempi andati.

Oltre alle arti tradizionali, il Qatar vanta una fiorente scena artistica moderna. La compagnia amatoriale "The Doha Players" è stata fondata nel 1954 e ha realizzato più di 200 produzioni di vari autori e generi. La comunità accoglie tutti, dagli attori ai tecnici. I volontari impiegano il loro tempo libero per condividere la loro passione per il teatro. Laila Humairah è andata dietro le quinte per incontrare il cast del loro ultimo spettacolo, un musical basato sulla serie di libri fantasy per bambini "Il ladro di fulmini".