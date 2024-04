Di Euronews

L'abitazione che il monarca britannico ha acquistato anni fa nel piccolo villaggio romeno di Viscri ospiterà una mostra fotografica sull'industrializzazione forzata. È la prima volta che la Romania ospita un fotografo britannico

La casa di re Carlo III, nel piccolo villaggio di Viscri, nella contea di Brasov, ha riaperto al pubblico questa settimana e attende i suoi visitatori con la prima mostra in assoluto di un fotografo britannico in Romania.

La stalla convertita della tradizionale tenuta sassone ospita, la mostra The Darkness Within: Copșa Mică 1988-1995 che esplora l'impatto dell'industrializzazione forzata sull'uomo e sull'ambiente, un tema primario per il monarca britannico. Le questioni ambientali sono anzi al centro dell'offerta culturale della King's mansion.

Gli abitanti di Viscri sono felici di accogliere nuovamente i turisti - l'anno scorso più di 38mila persone hanno visitato la dimora - e che il villaggio sia di nuovo pieno di vita. Ma sono anche preoccupati per la salute di re Carlo, che ogni anno si reca a Viscri. Il suo primo viaggio dopo l'incoronazione è stato proprio qui.

Nel video impressioni e sensazioni degli abitanti del villaggio.