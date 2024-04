In Romania comincia presto la stagione degli incendi boschivi

Thanassis Stavrakis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Per tre giorni, le autorità romene sono state in allerta dopo lo scoppio simultaneo di diversi roghi, in particolare nel distretto di Bacău. In Grecia esercitazione antincendio