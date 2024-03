Olimpiadi: a Parigi i primi Giochi della parità di genere?

Di Euronews

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) si è lodato per aver raggiunto, per la prima volta nella storia, la piena parità di genere. Uno degli hashtag per i Giochi estivi di Parigi è #GenderEqualOlympics

Le Olimpiadi estive di Parigi saranno davvero i primi Giochi della parità di genere?

È quanto sostiene il Comitato olimpico internazionale. Ma è vero?

Ma è questa la realtà? Ebbene, questi Giochi olimpici avranno un tasso di partecipazione del 50% tra uomini e donne.

Alle Olimpiadi di Tokyo del 2021, il 48,8% dei partecipanti era costituito da donne: una percentuale vicina alla piena parità.

Parità? Non sempre

Tuttavia, in alcune discipline, la parità non è rispettata. Il wrestling, ad esempio, è uno sport in cui gareggiano solo uomini. D'altra parte, le donne sono le uniche a partecipare alla ginnastica ritmica.

Il Cio ha anche modificato alcuni eventi. La 50 km di marcia, precedentemente riservata agli uomini, sarà invece una staffetta mista. Le Olimpiadi di Parigi si concluderanno con una maratona femminile. Di solito le donne corrono prima degli uomini.

Tuttavia, durante i prossimi Giochi estivi ci sono ancora più eventi riservati agli sport maschili che a quelli femminili. Secondo Michele Donnelly, assistente alla cattedra di gestione dello sport presso la Brock University, i numeri da soli non raccontano tutta la storia.

Numero di atleti ma anche condizioni di partecipazione

"La parità non è la stessa cosa dell'uguaglianza - dice Donnelly - E come ho detto, è limitata al numero di atleti. L'uguaglianza è un concetto molto più completo: si tratta non solo dello stesso numero di opportunità, ma anche delle stesse condizioni di partecipazione, promozione, status e tutto il resto. Tutte quelle esperienze che vanno oltre i numeri. Per questo motivo - aggiunge la docente - potrebbero esserci differenze nella durata delle gare, nelle dimensioni e nel peso e nella distanza tra le attrezzature in un evento. L**'hashtag Olimpiadi uguali per tutti** è qualcosa di più di quello che sta accadendo in realtà. Le affermazioni che vengono fatte in questo momento sono molto preoccupanti. In termini di trasmissione del messaggio che siamo lì, che abbiamo raggiunto l'uguaglianza di genere, ma non è così".

Tuttavia, alcuni sport dei Giochi olimpici non prevedono alcuna differenziazione di genere: tra questi, ad esempio, il tiro con l'arco, il triathlon e il badminton.

Donne coach sottorappresentate ai Giochi

Nonostante la presenza di un numero uguale di atleti, le donne sono ancora molto sottorappresentate alle Olimpiadi come allenatori o funzionari tecnici.

Ma la parità di genere è aumentata rapidamente, considerando gli ostacoli che le donne hanno dovuto superare per partecipare ai Giochi.

Il barone Pierre de Coubertin, padre delle Olimpiadi moderne, impedì alle donne di partecipare ai primi Giochi olimpici del 1896. Nel 1900, 22 donne furono ammesse a gareggiare in cinque sport femminili, mentre 975 uomini gareggiarono in tutti gli sport, dall'atletica al canottaggio.

Le donne non superarono il 10% dei partecipanti fino al 1952.

Solo nel 2014 il Cio ha inserito la piena parità di genere tra i suoi obiettivi.