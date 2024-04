Di Euronews

In India milioni di elettori votano questo venerdì nella seconda tappa delle elezioni nazionali in più fasi.

La maggior parte dei sondaggi prevede una vittoria del primo ministro Narendra Modi e del Bharatiya janata party (Bjp), che si scontra con un'alleanza di opposizione guidata dal Congresso nazionale indiano e da potenti partiti regionali.

Il risultato del voto di venerdì è cruciale e monitorato in particolar modo dal partito nazionalista indù, poiché tra gli 88 collegi elettorali aperti in 13 Stati ci sono le sue roccaforti.

Le elezioni indiane in più fasi

Circa 970 milioni di elettori - più del 10% della popolazione mondiale - eleggeranno 543 membri della Camera bassa del Parlamento, la Lok Sabha. Le elezioni, per un totale di sette fasi, dureranno fino al 1° giugno. I risultati saranno noti il 4 giugno.

La presidente dell’India, Droupadi Murmu, inviterà poi il partito vincitore, o la coalizione, a formare un governo e il suo leader sarà nominato primo ministro.

Il capo del governo in carica Narendra Modi sembra essere il favorito e potrebbe così incassare il suo terzo mandato. Se il tris dovesse riuscire, Modi uguaglierebbe il risultato del primo leader dell’India indipendente, Jawaharlal Nehru.

Per queste elezioni sono state allestite oltre un milione di cabine elettorali in tutto il Paese.

L'obiettivo è quello che ogni elettore abbia a disposizione almeno un seggio nel raggio di 2 chilometri.

Voto, quattro vittime per il caldo

Si registrano delle vittime per il caldo durante questa fase elettorale. Quattro persone sono morte in differenti zone del Kerala, dove sono in corso le votazioni. Lo riferiscono i media locali sottolineando che tre delle vittime erano elettori, il quarto uno scrutatore del Left Democratic Front, che seguiva le operazioni in un seggio.

Uno degli elettori, un 68enne, è svenuto subito dopo avere votato: è arrivato morto all'ospedale a Ottapalam.