In occasione dell'avvio dell'Anno del drago, celebrato sabato da molte culture asiatiche, I monaci buddisti tibetani in esilio hanno guidato una cerimonia di preghiera per inaugurare il nuovo anno tibetano sabato a Dharamsala, in India. I monaci hanno intonato preghiere al ritmo dei tamburi davanti a un piccolo gruppo di partecipanti al tempio Tsuglakhang per celebrare la festa del nuovo anno, nota come Losar.