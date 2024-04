Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Borrell ha riferito agli europarlamentari di danni a Gaza quantificati in 90 miliardi di euro, parlando di una distruzione ai livelli della Seconda guerra mondiale in Germania. Il capo dell'Unrwa Lazzarini chiede la fine del boicottaggio dopo rapporto Onu su accuse infondate all'agenzia da Israele

"Le città di Gaza hanno subito una distruzione maggiore di quelle tedesce durante la seconda guerra mondiale" ha detto l'Alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell.

Borrell è intervenuto al Parlamento Europeo durante una riunione per discutere la risposta dell'Ue all'uccisione di civili, giornalisti e operatori umanitari nella Striscia.

"Immaginate questo confronto. Secondo una valutazione della Banca Mondiale e delle Nazioni Unite, con il supporti finanziario dell'Ue, i danni ammontano a circa 90 miliardi di euro" ha detto Borrell agli eurodeputati.

Il capo della diplomazia europea aveva in mente probabilmente i bombardamenti alleati su Dresda del 1945, che tra il 13 e il 14 febbraio distrussero completamente la città tedesca uccidendo almeno 20mila persone.

Lazzarini: "Attacchi all'Unrwa per togliere status di rifugiati ai palestinesi"

Il commissario dell'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha denunciato che l'opposizione internazionale all'agenzia dell'Onu avrebbe l'intento di deprivare milioni di palestinesi a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme e nei Paesi vicini del Medio Oriente della protezione di cui godono come rifugiati (delle guerre che si sono susseguite dal 1948).

Quindici Paesi, tra cui l'Italia, hanno sospeso i finanziamenti all'Unrwa dopo l'accusa che alcuni dipendenti abbiano partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele. Un'indagine commissionata dalle Nazioni Unite ha concluso che Israele non ha mai fornito prove delle accuse mosse all'Unrwa.

"Spero che con questo rapporto e con le misure che metteremo in atto, i donatori avranno la serenità necessaria per tornare a essere dei partner dell'agenzia" ha detto Lazzarini.

In visita in Turchia il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, è stato contestato da manifestanti pro Palestina a causa del supporto della Germania a Israele, inclusa la fornitura di armi.