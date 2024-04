Di Euronews

Approfittando della rotazione dei battaglioni, alcuni soldati sono stati premiati nella capitale dell'Ucraina. A Bucha due street artist statunitensi hanno dipinto un murales in ricordo delle vittime

PUBBLICITÀ

I soldati ucraini della regione di Kiev hanno potuto godere di un po' di tempo lontano dal fronte durante la rotazione dei battaglioni. Si sono rilassati con un concerto e una cerimonia di consegna di medaglie presieduta dal sindaco di Kiev Vitali Klitschko.

I soldati del 3° battaglione "Svoboda" (Libertà) della Guardia Nazionale e della brigata "Rubezh" (Frontiera) sono tornati dopo 4 mesi di rotazione nella regione di Bakhmut. È stata un'occasione per riflettere sulla vita al fronte. La sera i soldati hanno acceso un falò in memoria dei soldati morti durante la rotazione.

Murale per ricordare le vittime a Bucha

Nel frattempo, a Bucha, artisti di strada statunitensi hanno creato murales per commemorare le atrocità russe commesse nelle strade del sobborgo di Kiev. Le famiglie degli ucraini uccisi sono venute a vedere gli artisti dipingere. Gli artisti, Tristan, Johnny e "Bandit", sono venuti in Ucraina per dipingere murales sugli edifici danneggiati del Paese e per creare un documentario sull'Ucraina e sul suo popolo. Il loro progetto si chiama "Resilient Colors".