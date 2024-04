Cancellata la clausola che prevedeva la smobilitazione dei soldati che hanno prestato servizio per 36 mesi dalla nuova legge sulla mobilitazione approvata dal Parlamento di Kiev

PUBBLICITÀ

Via libera alla discussa legge sulla mobilitazione in Ucraina: giovedì 11 aprile la Verkhovna Rada ha approvato in seconda lettura il disegno di legge che riformerà le regole per il reclutamento dei civili nelle forze armate ucraine.

Cancellata la clausola della smobilitazione

Assente nel testo della norma la clausola che prevedeva la smobilitazione dei soldati che hanno prestato servizio per 36 mesi dalla nuova legge che entrerà in vigore un mese dopo la firma del presidente Volodymyr Zelensky. Come riporta Ukrainska Pravda la scelta sarebbe stata presa su suggerimento del comandante delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky.

La decisione, oltre a rappresentare un duro colpo per i soldati al fronte da più di di due anni, ha suscitato polemiche e frustrazione nei confronti del processo di reclutamento delle nuove leve e delle condizioni delle stesse.

Le nuove norme per i soldati ucraini

Solo una settimana fa l'Ucraina ha deciso di abbassare l'età di leva da 27 a 25 anni. La normasi aggiunge all’introduzione di un registro elettronico delle reclute appena arruolate e alla cancellazione dello status di “parzialmente idoneo” alla leva, che indicava problemi di salute per cui le reclute potevano essere esentate da alcuni ruoli del servizio militare. Le due categorie rimaste al momento sono “idonei” e “non idonei”.