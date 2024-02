Da quando è scoppiata la guerra, il Parlamento ucraino ha esteso la legge marziale e la mobilitazione generale già nove volte

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha presentato alla Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, una proposta per estendere la legge marziale e la mobilitazione generale per altri 90 giorni, sino al 14 maggio 2024.

Dal 24 febbraio del 2022, l'Assemblea ha esteso la legge marziale per 90 giorni già nove volte.

Da Kherson a Lysychansk, cosa è successo

Quattro persone sono state uccise e almeno una ferita dopo che la Russia ha attaccato la città di Kherson, nel sud dell'Ucraina.

Sul fronte opposto, Mosca ha ammesso che uno dei suoi funzionari, Alexey Poteleshchenko, è tra le vittime del bombardamento della panetteria a Lysychansk, nell'oblast' di Luhansk, nel territorio occupato dai russi.

In precedenza il Cremlino aveva parlato solo di 28 vittime civili. Le agenzie di stampa statali russe RIA Novosti e Tass hanno riferito che Poteleshchenko era un ex miliziano filorusso. Al momento della sua morte, ricopriva l'incarico di ministro delle situazioni di emergenza nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, controllata dalla Russia.

Zelensky vuole il reset, il sindaco di Kiev no

Nel frattempo, Zelensky ha incontrato i soldati in un centro di addestramento nella regione di Dnipro. Dopo che il presidente ucraino ha dichiarato di volere un "reset" per sostituire diversi alti funzionari, il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha criticato l'ipotesi di licenziare il comandante in capo dell'esercito, il generale Valerii Zaluzhnyi, affermando che è grazie alla sua leadership che "molti ucraini si fidano veramente delle forze armate". Klitschko e Zelensky si sono scambiati dure critiche durante la guerra.

Il sindaco di Kiev, Klitschko

Paesi Bassi, altri caccia F-16 per l'Ucraina

La guerra si gioca anche sul fronte degli armamenti. Kajsa Ollongren, ministro della Difesa olandese, ha dichiarato che i Paesi Bassi consegneranno all'Ucraina altri sei caccia F-16, portando a 24 il numero totale promesso. "La superiorità aerea dell'Ucraina è essenziale per contrastare l'aggressione russa", ha dichiarato Ollongren.

Il monito del Cremlino sui beni russi congelati

Il Cremlino ha avvertito i Paesi occidentali che qualsiasi tentativo di utilizzare i beni russi congelati come garanzia per raccogliere fondi per l'Ucraina sarebbe illegale e porterebbe a un ricorso legale da parte russa. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno vietato le transazioni con la banca centrale russa e il ministero delle Finanze, dopo che il presidente Vladimir Putin ha avviato la cosiddetta operazione speciale due anni fa.

Congelati circa 300 miliardi di dollari di beni sovrani russi.

Borrell atteso a Kiev

Il rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri Josep Borrell è atteso a Kiev, in quello che viene visto come un gesto simbolico di rassicurazione all'Ucraina sul sostegno europeo al Paese.

L'ultima visita di Borrell nella capitale ucraina è stata in ottobre. Quella attuale arriva sulla scia del recente accordo dell'Ue per garantire all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro.