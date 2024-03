Di Radu Magdin

L'Ue e altri alleati affini devono svegliarsi dal vecchio sogno unipolare e farsi avanti come partner chiave credibili per il Sud globale in questo decennio turbolento, scrive Radu Magdin

È noto che la diplomazia occidentale non stia vivendo i suoi giorni migliori nel Sud globale.

Quando si è trattato di condannare la Russia all'Onu nel 2022, la maggior parte dei Paesi che si sono astenuti appartenevano al Sud globale, ed erano in linea con l'opinione pubblica: i sondaggi dell'epoca indicavano che solo il 45 per cento dell'opinione pubblica avrebbe appoggiato una condanna decisa della Russia.

Nel frattempo, mentre solo il 5 per cento dei cittadini statunitensi intervistati ha dichiarato di vedere la Russia come un alleato, oltre l'80 per cento degli indiani, il 79 per cento dei cinesi e il 69 per cento dei turchi hanno descritto la Russia come un alleato o un partner.

Ma la realtà sul campo per la maggior parte del Sud globale (nonostante alcuni contestino il termine, lo utilizzeremo come il più generale e inclusivo per le argomentazioni di questo articolo) è sempre stata ambivalente.

Se ciò dovesse indurre la diplomazia occidentale a un risveglio diplomatico, i beni comuni globali ne trarrebbero giovamento. Tuttavia, è necessario comprendere prima alcuni aspetti: promuovere i valori liberaldemocratici è sempre più difficile, il denaro non è una parola sporca e le alleanze basate su interessi temporanei devono essere accettate.

Voglio offrire al mondo una Coca-Cola

A partire dagli anni '70 e nel pieno della Guerra fredda, gli Stati Uniti si sono affidati alla costruzione di un'immagine pubblica basata su un mix di liberalismo sociale e una vetrina di prosperità materiale: "You get to have your cake and eat it too (puoi avere la tua torta e mangiarla anche, ndt)" era il sottotesto della diplomazia americana.

In un certo senso, si trattò di un colpo di fortuna, visto che i sovietici puntavano troppo sull'ideologia e su un modello economico non competitivo.

L'amministrazione Nixon posizionò il dollaro statunitense come valuta di riserva mondiale e gli Stati Uniti assunsero pienamente il ruolo di impero commerciale mondiale dal Regno Unito.

Con la diffusione delle reti commerciali in tutto il mondo e l'aumento dei redditi, questa ideologia divenne il primo punto di riferimento per ognuno, dall'operaio all'agente dei servizi segreti locali, e ovunque, compresa l'Unione Sovietica.

Come ha scritto Jackson J. Spielvogel nel suo saggio "Civiltà occidentale": "La maggior parte dei cittadini sovietici non voleva la libertà democratica, voleva la libertà di fare acquisti fino allo sfinimento".

L'Occidente/il Nord non è più solo nella prosperità globale. È necessario reinventare l'economia e rinnovare la competitività.

Un soldato dà due lattine di Coca-Cola a un amico vicino al palazzo della Federazione russa a Mosca, agosto 1991 Czarek Sokolowski/1991 AP

Di fatto, questa ideologia è diventata quasi universale, al punto che l'affermazione di Francis Fukuyama, negli anni '90, secondo cui "non ha più rivali", era effettivamente vera.

Il vantaggio che ha dato a Washington in politica estera sarebbe difficile da quantificare, ma quando il tuo prodotto diventa lo standard, è segno che la tua posizione di mercato è piuttosto forte: basti pensare a Xerox o Kleenex negli anni Novanta.

Quell'epoca è finita. Non è finita con le Torri Gemelle o con altri eventi in cui gli opinionisti si sono sentiti in dovere di dichiarare in modo magniloquente che la storia si è riproposta, ma è finita con un piagnisteo: molti cittadini occidentali non possono fare acquisti fino allo sfinimento, e tutti se ne accorgono.

L'Occidente (il Nord) non è più solo nella prosperità globale. È necessario reinventare l'economia e rinnovare la competitività.

Ciò significa che i diplomatici occidentali in generale non possono più contare sul fatto di entrare in ogni stanza di negoziazione in qualità di "vincitori a prescindere" e devono impegnarsi con le loro controparti straniere tenendo veramente conto dei loro desideri e bisogni, delle loro lealtà di fazione e dei loro interessi personali.

È ora di cambiare obiettivo

L'Occidente dovrebbe riconoscere cosa funziona (e cosa non funziona) in questa nuova realtà.

Le promesse di futuri dorati in cambio delle camicie di forza dorate della Swift, degli Ide internazionali (gli aiuti al commercio sono più desiderati nel Sud globale, la questione è come arrivarci più velocemente) e dei prestiti del Fondo monetario internazionale, suonano vuote da oltre un decennio.

Non dovrebbe quindi sorprendere che molti Paesi astenuti siano anche quelli su cui gli Stati Uniti e l'Unione europea - così come altri alleati del Nord globale - hanno poca influenza reale.

Una donna passa davanti a un cartello con scritto "Prosperità" in cinese e in inglese. Pechino, luglio 2015 Mark Schiefelbein/AP

In gran parte ciò è dovuto al fatto che non sono mai stati integrati nell'economia globale come si pensava, il mondo rimane squilibrato mentre la competizione globale aumenta e l'Asia diventa un attore più importante al tavolo globale, anche per i futuri africani e latinoamericani.

Tuttavia, la realtà è che i politici occidentali dovranno proporre beni economici e finanziari genuini che possano aiutare le controparti straniere o rappresentare qualcosa che agli occhi della popolazione generale li renda degni di essere rieletti.

Gli interessi personali ci saranno sempre

Grazie alla loro supremazia culturale, gli Stati Uniti hanno potuto contare su una grande strategia di soft power, al di là degli ovvi vantaggi di hard power. Anche gli europei hanno contato sul loro soft power, unendosi agli americani nel "virtue-signalling".

Ma la realtà è che ognuno di noi segue anche i propri interessi. E a volte i nostri interessi includono non solo alleanze permanenti, ma anche temporanee.

In effetti, le alleanze a breve termine basate su interessi corrispondenti non dovrebbero più essere scartate, soprattutto in un periodo di competizione tra grandi potenze.

È ora di accettare che questioni come il traffico di fentanyl o l'aiuto all'Ucraina comportino in ultima analisi la collaborazione con entità con cui non si è a proprio agio. In altre parole, la normalità del pragmatismo è necessaria per avere successo.

Questo vale anche per le "charm offensives" (campagne autopromozionali, ndt), e qui gli europei hanno il vantaggio, nel quadro dell'Unione europea, di rappresentare nel Sud globale l'idea dei Paesi guida, che per la loro storia hanno più soft power e affetto sul terreno rispetto alla media.

Ad esempio, negli ultimi mesi, Stati dell'Europa orientale come la Romania hanno adottato strategie per l'Africa e possono lavorare a stretto contatto con i partner per contribuire ad aumentare la credibilità dell'Occidente nel continente.

L'adozione di queste considerazioni fondamentali può consentire agli Stati Uniti, all'Unione europea e ad altri alleati affini come il Giappone e l'Australia di svegliarsi completamente dal nostro precedente sogno unipolare - e da un mondo stabile - e di farsi avanti come partner chiave credibile per il Sud globale in un decennio turbolento.

Altrimenti, rischiamo di perdere terreno di fronte alle sfide globali e regionali, di perdere la faccia e la competitività sul palcoscenico globale e di perdere, soprattutto, la fiducia dei giovani del Sud globale.

Radu Magdin è amministratore delegato di Smartlink ed ex consigliere dei primi ministri di Romania (2014-2015) e Moldova (2016-2017).

