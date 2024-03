Dal settore della gioielleria a quello dello sport e delle industrie tecnologiche e scientifiche, le donne hanno un ruolo attivo nel plasmare il futuro del Qatar.

In questo episodio, il team di Qatar 365 continua a celebrare le donne in Qatar. Laila Humairah ha incontrato delle designer di successo del Qatar in occasione della 20° edizione della Doha Jewellery and Watches Exhibition.

Con la sua WITR Jewelry, Reem Al Shamari utilizza metalli preziosi per creare pezzi unici basati sulle impronte oculari individuali. DJWE 2024 ha dato alle donne imprenditrici del Qatar, come Sameera Al Mulla, una piattaforma per brillare. Con il suo marchio, Hessa Jewels, intende incarnare l'essenza e la bellezza delle donne arabe.

Il Web Summit, giunto per la prima volta nella regione MENA, ha offerto a Qatar 365 l'opportunità di incontrare le donne leader nel settore delle start-up e dell'industria tecnologica in rapida crescita. Katherine Maher, AD e membro del consiglio di amministrazione del Web Summit, ha fatto visitare la sede ad Aadel Haleem. Ha parlato di come le donne siano sempre più coinvolte nella tecnologia come imprenditrici, ingegnere o tecnologhe.

Anche nel mondo dello sport si possono trovare diverse donne ispiratrici. La schermitrice olimpica Ibtihaj Muhammad ha detto ad Aadel Haleem che gareggiare ai massimi livelli è il suo più grande risultato. Spera che la sua storia ispiri tutte le ragazze e le donne del mondo.

Paulette Fortez Sanchez è direttrice dei programmi e delle operazioni di Generation Amazing. Paulette ha detto ad Aadel che questo tipo di iniziativa è fondamentale perché le ragazze abbiano un esempio a cui ispirarsi. L'organizzazione aiuta i giovani attraverso lo sport e l'istruzione, fin dalla sua creazione per la Coppa del Mondo FIFA 2022.