Di Euronews

Vitaly Robertus, vicepresidente dell'azienda petrolifera russa Lukoil, è morto "improvvisamente". Il 54enne è il quarto dirigente della Lukoil scomparso negli ultimi due anni.

I media russi hanno riportato giovedì la notizia della morte improvvisa di Vitaly Robertus, vicepresidente del colosso russo Lukoil, che produce petrolio e gas Lukoil. Il manager si sarebbe "suicidato".

Secondo i media locali, poco prima della sua morte Robertus si era lamentato di soffrire di mal di testa e di aver chiesto dei farmaci prima di andare in ufficio. In seguito è stato trovato impiccato nella stanza.

"Non è uscito per diverse ore e non ha risposto al telefono. I dipendenti hanno deciso di entrare nel suo ufficio e hanno trovato il suo corpo. Il manager è morto suicida per asfissia. Lavorava nell'azienda da circa 30 anni", ha scritto Baza su Telegram riportando la notizia della morte del manager.

Nel marzo 2022, il consiglio di amministrazione della società privata ha chiesto la fine del conflitto in Ucraina, esprimendo "empatia per tutte le vittime che sono state colpite da questa tragedia" e esortando a "risolvere i problemi attraverso negoziati seri e la diplomazia".

La compagnia, che produrrebbe circa il 2% del greggio mondiale, ha sofferto molto per le sanzioni imposte a Mosca dagli Stati Uniti in seguito all'invasione dell'Ucraina. Il gigante dell'energia, tuttavia, non ha subito sanzioni da parte dell'UE.

Robertus è il quarto manager di Lukoil e l'ultimo di una lunga lista di magnati e miliardari morti improvvisamentein circostanze misteriose dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022.

L'ex top manager di Lukoil Alexander Subbotin, 43 anni, è stato trovato morto nel maggio 2022 nel seminterrato di una casa nella città di Mytishchi per un presunto attacco cardiaco indotto da farmaci.

L'ex presidente di Lukoil, Ravil Maganov, 67 anni, è morto nel settembre 2022 dopo essere caduto da una finestra dell'Ospedale Clinico Centrale di Mosca.

Alla fine di ottobre 2023, Vladimir Nekrasov, presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, è morto per un'insufficienza cardiaca, secondo la società, all'età di 66 anni.