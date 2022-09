Presidente di Lukoil muore cadendo da una finestra

Ravil Maganov, presidente della compagnia petrolifera russa Lukoil, è morto dopo essere caduto da una finestra della Clinica centrale ospedaliera di Mosca. Lo riferisce una fonte a Interfax. "Maganov è caduto dalla finestra della sua stanza dell'ospedale stamattina. È morto per le ferite", ha spiegato la fonte aggiungendo che la polizia è al lavoro sul luogo dell'incidente. Interfax precisa di non avere al momento conferme ufficiali della notizia.

Maganov, che aveva 67 anni, lavorava per Lukoil, il secondo gruppo petrolifero russo, dal 1993, poco dopo la nascita dell'azienda. Aveva curato settori quali la raffinazione, la produzione e l'esplorazione, diventando presidente del Consiglio di amministrazione nel 2020. Il fratello Nail Maganov è il capo della compagnia petrolifera Tatneft di più ridotte dimensioni.

Nei mesi scorsi alcuni top manager ed ex manager di aziende russe erano stati trovati morti. Tra questi, Vladislav Avayev, 51enne ex consigliere del Cremlino ed ex vicepresidente della Gazprombank, trovato senza vita nel suo appartamento al 14mo piano di un lussuoso condominio di Mosca. Avayev aveva la pistola in mano ed era accanto ai corpi senza vita della moglie incinta e della figlia di 13 anni.

A luglio scorso era toccato a Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov, rispettivamente vice amministratore delegato e alto dirigente del maggiore social network del paese, VKontakte. Entrambi morti in un tragico incidente: i due stavano partecipando a una spedizione nella regione autonoma di Nenets, nell'Artico russo, quando i fuoristrada anfibi su cui viaggiavano si sono ribaltati nel fiume Bolshaya Bugryanitsa.

E ancora: Andrei Krukowski, manager di un villaggio turistico di Gazprom, caduto da una scogliera a Sochi a inizio maggio. E, soprattutto, come i suicidi dei dirigenti di Gazprom Leonid Shulman, a gennaio, e Alexander Tyulyakov, trovato impiccato nel garage il giorno dopo l'inizio dell'invasione ucraina, insieme a quello del magnate dell'energia Mikhail Watford, morto tre giorni dopo Tyulyakov. Sospetti sono stati sollevati anche per l'ex presidente dell'azienda di gas, Novatek, Sergey Protosenya, e del miliardario Vasily Melnikov: tutti ritrovati senza vita insieme alle loro famiglie, in apparenti omicidi-suicidi.