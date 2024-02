L'ex primo ministro conservatore Stubb avrebbe vinto il ballottaggio contro l'ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, candidato indipendente della sinistra verde

PUBBLICITÀ

L'emittente pubblica finlandese Yle riporta i risultati preliminari del secondo turno delle elezioni presidenziali finlandesi: secondo le proiezioni la vittoria è del conservatore Alexander Stubb, parte dello stesso partito del primo ministro Petteri Orpo, il Partito di coalizione nazionale (Ncp).

L'ex primo ministro Stubb, 55 anni, avrebbe battuto l'ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto con il 51,4 per cento dei voti, mentre il candidato indipendente della sinistra verde, 65 anni, si sarebbe fermato al 48,6 per cento delle preferenze.

La previsione di Yle, molto accurata nelle precedenti elezioni, è un modello matematico calcolato sulla base degli scrutini anticipati e di un certo numero di voti della domenica in base ai dati ufficiali forniti dal Centro di registrazione legale. Generalmente, gli exit poll non sono utilizzati in Finlandia.

Stubb era considerato il favorito per la presidenza. Al primo turno del 28 gennaio, in cui si scontrava con altri otto candidati, aveva conquistato il primo posto con il 27,2 per cento dei voti.