Si avvicina il ballottaggio in Finlandia, che domenica è chiamata alle urne per decidere chi sarà il nuovo presidente. In queste elezioni Stubb è in testa al momento ma con l'avversario Haavisto c'è intesa a grandi linee sulla politica estera, la materia principale trattata dal presidente

Domenica i finlandesi sceglieranno il prossimo presidente. Il candidato vincente dovrà decidere la linea in materia di affari esteri e di sicurezza del Paese nordico ora che è membro della Nato.

Armonia tra i due candidati finlandesi sugli affari esteri

A differenza della maggior parte dei Paesi europei, il presidente della Finlandia detiene il potere esecutivo sulla politica estera e di sicurezza insieme al governo, soprattutto per quanto riguarda i Paesi al di fuori dell'Unione Europea come Stati Uniti, Russia e Cina. Il presidente è anche il capo delle forze armate. Non è invece previsto che il presidente si esprima più del dovuto sulla politica interna al Paese.

L'ex primo ministro Alexander Stubb, 55 anni, del partito di centro destra Coalizione nazionale, e l'ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, 65 anni, ex leader del partito di sinistra Lega verde ora candidato come indipendente, concordano sulle priorità della Finlandia riguardo le relazioni internazionali.

Queste includono il mantenimento di una linea dura nei confronti di Mosca e dell'attuale leadership russa, il rafforzamento dei legami con Washington e la necessità di aiutare l'Ucraina sia militarmente che a livello civile.

Stubb è il favorito di queste elezioni

Negli ultimi giorni di campagna elettorale, tuttavia, sono emerse piccole differenze di stile e di approccio tra i candidati. Stubb e Haavisto hanno posizioni differenti sul trasporto delle armi nucleari della Nato attraverso il suo territorio. Stubb ha ottenuto il 27,2 per cento dei voti al primo turno e oltre a essere il favorito ha un atteggiamento più conciliante rispetto all'introduzione di armi nucleari nel territorio finlandese.

Haavisto, il secondo classificato al primo turno, è stato il principale diplomatico della Finlandia nel periodo 2019-2023 e il principale negoziatore del suo ingresso nella Nato. Ex mediatore di conflitti presso l'Onu e devoto ambientalista, Haavisto ha ottenuto il 25,8 per cento dei voti al primo turno.

Il ballottaggio è stato necessario perché nessuno dei candidati ha ottenuto più della metà dei voti il 28 gennaio. Recenti sondaggi indicano che Stubb è in testa: si prevede che otterrà il 53-54 per cento dei voti e Haavisto il 46-47 per cento. A giocare un ruolo di rilievo sarà l'elettorato conservatore, in parte lontano dalle politiche verdi e progressiste caldeggiate da Haavisto.

Perché in Finlandia la politica estera è tra i punti più importanti in Agenda

La Finlandia condivide con la Russia un confine di 1.340 chilometri. A novembre, Helsinki ha chiuso tutti gli otto valichi di frontiera con il suo vicino, sostenendo che Mosca stesse usando i migranti per destabilizzare la Finlandia in un presunto atto di "guerra ibrida".

Secondo Helsinki dietro l'elevato numero di migranti arrivati in Finlandia questo inverno ci sarebbe la mano del Cremlino. A novembre circa 500 persone hanno attraversato irregolarmente il confine con la Russia. Un numero non così elevato in termini assoluti ma che rappresenta un'impennata degli arrivi se si tiene conto che la media mensile di novembre si attesta di solito sulle trenta persone.