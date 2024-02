Il premier israeliano ha respinto un cessate il fuoco dopo un incontro con Blinken. "C'è spazio per accordo" ha detto il segretario di stato Usa. Hamas chiedeva il ritiro israeliano da Gaza e il rilascio di molti detenuti di alto profilo. Netanyahu ha detto di avere ordinato l'attacco su Rafah

Israele ha escluso la possibilità di un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, dopo settimane di mediazione, a causa delle condizioni "irricevibili" e si prepara ad avanzare su Rafah, l'ultimo rifugio rimasto ai palestinesi di Gaza.

Fallita la mediazione di Stati Uniti e Qatar per una tregua a Gaza

"Non riusciremo a raggiungere queste intese e questi trattati di pace, senza sconfiggere Hamas" ha dichiarato mercoledì in una conferenza stampa il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo avere incontrato a Gerusalemme il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

Nel loro colloquio Blinken ha detto al premier che pur "essendo scioccato dal 7 ottobre", ossia dagli attacchi condotti quattro mesi fa da Hamas contro Israele, "penserò alle migliaia di bambini uccisi a Gaza per il resto della mia vita" secondo quanto riportato dal canale israeliano Channel 13.

Il numero uno della diplomazia Usa ha riproposto un cessate il fuoco per aumentare gli aiuti umanitari e liberare i circa 130 ostaggi israeliani a Gaza. "C'è ancora spazio per un accordo" ha detto Blinken in una conferenza stampa a Tel Aviv, esortando Israele a proteggere i civili e a "non esacerbare le tensioni".

Netanyahu ha ribadito invece la necessità di una "vittoria totale" e la smilitarizzazione della Striscia che non dovrà essere controllata né da Hamas né dall'Autorità nazionale palestinese.

A breve potrebbe essere l'Egitto a riavviare le trattative, dato che una delegazione di Hamas è attesa al Cairo.

La proposta di tregua dei mediatori e la risposta di Hamas

Blinken ha tentato questa settimana il quinto giro diplomatico in Medioriente da ottobre per raggiungere una tregua e pensare a un futuro per Gaza.

Nell'ultima tappa a Ramallah, il presidente palestinese Abu Mazen gli ha chiesto di impedire l'espulsione della popolazione da Gaza e nuove violenze in Cisgiordania e che gli Stati Uniti insistano per la nascita di uno Stato palestinese, come già richiesto dall'Arabia Saudita.

Il piano di Hamas per l'intesa con Israele prevedeva tre fasi di 45 giorni per il rilascio dei circa 130 ostaggi rimasti in cambio di 1.500 detenuti palestinesi, di cui un terzo figure di alto profilo con condanne all'ergastolo.

Oltre a questo, il movimento armato palestinese chiedeva la fine delle operazioni a Gaza e il divieto per gli ebrei di salire alla Spianata delle Moschee (luogo santo per i musulmani e per l'ebraismo che vi individua il Monte del Tempio).

Dopo il rifiuto di Netanyahu, a cui sono arrivati anche gli appelli di ex ostaggi liberati a fare di tutto per il rilascio degli altri, Hamas lo ha accusato di istigare il conflitto nella regione e di volere compiere un genocidio dei palestinesi.