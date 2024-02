Di Maria Michela D'Alessandro

14 bambini feriti a Gaza sono arrivati insieme ai loro accompagnatori in Italia dove verranno curati nelle strutture ospedaliere del Paese. I palestinesi hanno raggiunto il porto di La Spezia dall'Egitto a bordo di Nave Vulcano della Marina Militare

Sono arrivati questa mattina a La Spezia i **18 palestinesi, di cui 14 minorenni,**bisognosi di cure mediche specialistiche a bordo di Nave Vulcano della Marina Militare italiana.

62 persone in totale, tra bambini e accompagnatori, provenienti dalla Striscia di Gaza dove sono stati feriti a causa del conflitto armato tra Israele e Hamas.

Nave Vulcano in Egitto

Nave Vulcano era stata inviata per assistere la popolazione civile palestinese rimasta coinvolta nella guerra a Gaza: era ormeggiata in Egitto da inizio dicembre per fornire supporto sanitario ai feriti palestinesi che sono riusciti a raggiungere il porto di Al Arish, a circa 50 km dal confine con la Striscia.

Nelle due sale operatorie presenti a bordo sono stati effettuati interventi delicati, finalizzati a salvare arti feriti a rischio di amputazione. Il 22 dicembre scorso una donna di 23 anni ha dato alla luce la sua terzogenita a bordo di nave Vulcano. Insieme alla mamma, la bambina era tra i palestinesi arrivati oggi a La Spezia.

Dove verranno curati i pazienti palestinesi

I bambini sono stati già trasferiti presso gli ospedali Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze, Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma. I palestinesi arrivati a La Spezia il 5 febbraio si aggiungono agli undici atterrati a Roma il 29 gennaio scorso.

Nei prossimi giorni in arrivo altri bambini palestinesi

La missione umanitaria porterà in Italia cento bambini palestinesi feriti nella Striscia di Gaza per essere curati nelle strutture ospedaliere nazionali. Nei prossimi giorni ci sarà un secondo volo speciale dell'Aeronautica militare per trasferire altri minori bisognosi di cure specialistiche in Italia.