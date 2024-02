Di Euronews

Premiati dal presidente ucraino i militari responsabili dell'abbattimento della corvetta missilistica russa Ivanovets nel Mar Nero. Kiev, intanto, starebbe valutando l'aumento della produzione di droni per rispondere agli attacchi di Mosca

PUBBLICITÀ

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha conferito le alte onorificenze di Stato ai militari dei servizi di intelligence del ministero della Difesa ucraino per "aver dimostrato un eccezionale coraggio nello svolgimento di missioni speciali di combattimento, in particolare nella distruzione della nave missilistica russa 'Ivanovets'", si legge in un comunicato della Presidenza ucraina.

Attacchi ucraini contro la flotta russa nel Mar Nero

"I guerrieri dell'Intelligence della Difesa hanno fatto molto, sia a terra che in mare. La Russia sente il dolore delle loro azioni, delle azioni dei loro fratelli in armi, ed è fondamentale che gli istigatori russi di questa guerra ne subiscano quotidianamente le conseguenze", ha detto Volodymyr Zelensky.

Sabato, il portavoce della Marina ucraina Dmytro Pletenchuk ha dichiarato che Kiev ha già dimezzato la flotta russa. Secondo Pletenchuk, all'inizio del 2022 la flotta russa era composta da circa ottanta navi e da allora 25 sono state affondate e 15 gravemente danneggiate.

Kiev vuole produrre più droni per rispondere a Mosca

L'Ucraina sta cercando di ottenere più equipaggiamento per contrastare gli attacchi di Mosca, cercando di intensificare la produzione di più droni. Secondo il Wall Street Journal, Kiev intende aumentare la produzione di droni FPV (First-Person View), fino a un milione di unità entro la fine dell'anno. La produzione di droni può essere facilmente organizzata in piccole fabbriche improvvisate e in sicurezza.